Pallamano Serie A, primo colpo per Siena: Branko Dumnic alla guida della Ego

La Ego Handball Siena ha comunicato di aver affidato la guida tecnica della prima squadra per le prossime tre stagioni a Branko Dumnic, tecnico montenegrino tra i migliori del panorama nazionale (eletto miglior tecnico del 2018), grande conoscitore di pallamano e di indiscusso valore sia a livello senior, che nella crescita dei giovani.



Nato a Niksic in Montenegro nel 1962, inizia la sua carriera da allenatore nel 2000 con le formazioni della ex Jugoslavia con le quali ha raggiunto i quarti di Champions League. Nel 2003 eredita da Lino Cervar la panchina del Conversano, dove vince lo scudetto 2003/04. Passa poi alla Serie A femminile ed alla guida di Sassari conquista Scudetto e Coppa Italia 2005/2006. Dopo una parentesi in Montenegro torna in Italia sulla panchina di Fasano che guiderà fino al termine della stagione 2011/2012. Il gran lavoro svolto nel corso dell’esperienza in terra pugliese, gli vale la chiamata alla guida della Nazionale senior maschile.

Nella stagione 2012/2013 porta la Pallamano Oderzo alla promozione dalla Serie A2 alla Serie A1 e in contemporanea allena la selezione Under 20, sfiorando lo scudetto di categoria.

Nella stagione 2013/2014 prende la guida di Pressano, con la quale, a coronamento del lavoro di anni, riesce a portare nella bacheca trentina due trofei nella stagione 2018/2019, quali la Coppa Italia vinta a Conversano e la Supercoppa ottenuta a Salerno.

Nella stagione appena conclusa ha ricoperto l’incarico di direttore tecnico della Pallamano Schio.



“Siamo fermamente convinti – ha commentato il presidente Marco Santandrea – che Dumnic sia la persona ideale per il nostro progetto, viste le sue indiscusse capacità di tecnico non solo a livello senior ma soprattutto nella crescita dei giovani”.



“Sono stato colpito fin da subito dal progetto di Siena – spiega Dumnic –. Un progetto che va al di là della naturale ambizione che contraddistingue il mondo dello sport, ma punta a far crescere il movimento della pallamano investendo e puntando sui giovani, che rappresentano il futuro”.



La Ego Handball Siena intende ringraziare Boris Lisica per l’impegno profuso alla guida della squadra in questa stagione e formula al tecnico un grande in bocca al lupo per il proseguimento della sua carriera.