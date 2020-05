Pallamano Serie A, Giovanni Pavani alla Ego Siena

La Ego Handball Siena ha annunciato l'arrivo in terra toscana del giovane portiere classe 2000 Giovanni Pavani, che andrà ad affiancare il confermatissimo Alessandro Leban. Pavani proviene dall'Acqua & Sapone Junior Fasano, con cui ha disputato la stagione 2019/2020.



È cresciuto pallamanisticamente nella Handball Estense Ferrara, con la quale ha disputato quattro ottime stagioni sia con la prima squadra, tra Serie A1 ed A2, che con le formazioni under della società emiliana. Nel 2015 ha ottenuto il premio di miglior portiere al torneo internazionale di Labin. È stabilmente nel giro delle nazionali giovanili, sia nel beach handball che sui campi tradizionali. Con il beach ha ottenuto il bronzo agli Europei Under 16 di Nazarè nel 2016, il successo nella Jarun Cup con l'Under 17 nel 2017, la vittoria della Calise Cup nel 2018 con l'Under 18 e la partecipazione Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires nello stesso anno; a livello indoor il trionfo nel 2018 negli Ehf Championship Under 18 di Tbilisi.



"Sono molto contento di poter far parte del progetto di Siena, che mi ha colpito fin da subito - – afferma Pavani -. La scelta di un allenatore del calibro di Branko Dumnic non mi ha lasciato dubbi. Mi manca il campo da gioco e la voglia di poter tornare a giocare. Non vedo l'ora di cominciare".



“E' un ragazzo giovane che ha fatto molto bene in questa stagione – commenta il tecnico della Ego Branko Dumnic -. Ha carattere ed una grande personalità. Credo che insieme a Leban formeranno una bella coppia di portieri”.