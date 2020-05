Pallamano Serie A, Raul Bargelli alla Ego Handball Siena

Il pivot classe 1999 entra a far parte della rosa 2020/2021



La Ego Handball Siena è lieta di annunciare l'arrivo nel ruolo di pivot di Raul Bargelli. Classe 1999, il giovane atleta è originario di Massa Marittima, con la quale ha esordito tra i Senior a 15 anni, disputando due campionati di Serie B e due di Serie A2, e conquistando diversi titoli giovanili (Miglior Pivot alle Finali Nazionali Under 16 a Noci nel 2014 ed a Follonica nel 2016, Under 18 a Padova nel 2017 ed Under 21 a Merano nel 2018). Nel giro della Nazionale dal 2013, Bargelli lascia la Toscana nella stagione 2017/2018 per vestire la maglia del Valentino Ferrara Benevento, dove resta una sola stagione prima di approdare alla Junior Fasano campione d’Italia nell’estate 2019. Con la società pugliese resta fino al termine di questo campionato per poi decidere di tornare in terra Toscana per vestire la maglia della Ego.



“Dopo tre anni lontano da casa torno in Toscana - commenta Bargelli - entrando a far parte di un progetto che mi ha convinto fin da subito. Non vedo l'ora di poter finalmente ricominciare a giocare e buttarmi in questa nuova avventura, guidato da un tecnico come Branko Dumnic“.



“Ho avuto modo di vederlo in opera con le Nazionali giovanili – dice il neo tecnico senese -. È un ragazzo che ha una potenzialità enorme. Sa giocare bene in difesa, ha un’alta capacità realizzativa e la giusta “cattiveria” sul campo da gioco”.