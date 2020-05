Pallamano, l’esperienza e l’estro di Bozidar ''Bozo'' Nikocevic al servizio della Ego Siena

La Ego Handball Siena ha comunicato di aver raggiuto un accordo per le prossime tre stagioni con il centrale montenegrino Bozidar Nikocevic, proveniente dalla Pallamano Pressano.



Classe 1993, milita tra le file del Mornar Bar in Montenegro e tra quelle del Partizan Belgrado in Serbia. Arriva in Italia nel 2013 a Teramo dove rimane una stagione risultando il miglior marcatore della squadra. L’anno seguente vola in Svizzera tra le file dell’HSC Kreuzlingen, dove si conferma il miglior realizzatore del team. Passa poi in Turchia dove rimane quattro stagioni. Nella stagione appena conclusa torna in Italia tra le file del Pressano. Chiude la stagione 2019/2020 come terzo miglior realizzatore del Campionato con 143 reti.



"Mi è piaciuto fin da subito il progetto della Ego – commenta Nikocevic - e la scelta di un allenatore come Branko Dumnic mi ha convinto ad accettare senza esitazione. Ringrazio la società e l'allenatore per aver creduto nelle mie qualità. Siena é una società giovane ma ha le idee ben chiare. Cercherò di portare la mia esperienza dando il mio contributo alla squadra per crescere insieme e dare il massimo in campo. Sarà una lunga avventura insieme".



“E’ un ragazzo che conosco da tempo – spiega il tecnico senese Branko Dumnic -. L’ho allenato nella Nazionale giovanile del Montenegro. È un professionista vero. A Pressano ha fatto una grande stagione, ma sono convinto che ha tutte le carte per fare ancora meglio”.