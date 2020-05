Pallamano Serie A: Giovanni Cabrini e Ilya Crea nella rosa della Ego Siena

La Ego Handball Siena ha annunciato l’arrivo in terra senese dei giovani terzini Giovanni Cabrini e Ilya Crea. Giovanni Cabrini, classe 2000, nasce pallamanisticamente nella Pallamano Torri, con la quale debutta giovanissimo in Serie A2 nella stagione 2016/17. Passa poi in prestito biennale al Malo, con il quale fa il suo esordio nella massima serie. Nell’estate 2019 veste la maglia del Ferrara United, con la quale disputa il Campionato di A2. Cabrini ha più volte preso parte alle Nazionali giovanili, vantando la partecipazione ai Giochi del Mediterraneo 2017 in Francia con la rappresentativa Indoor e tre Europei (2016, 2017 e 2018) con la Nazionale di Beach Handball."Sono molto contento di questa scelta – racconta Cabrini - perché rappresenta per me una grande opportunità di crescita e di mettermi in gioco nel massimo campionato. Il progetto di Siena mi ha convinto fin da subito e spero di poter iniziare al più presto“.“Ho avuto modo di vedere Cabrini con le Nazionali giovanili – commenta Branko Dumnic -. E’ un giovane che ha molte potenzialità fisiche e credo che abbia grossi margini di crescita”.Ilya Crea (1999) si forma nel vivaio della Pallamano 1985 Bologna. È stato tra i protagonisti della selezione Under 21 del Bologna United, qualificatasi come terza alla “Youth League”, disputata a Benevento nell’estate 2019. Nella stagione 2019/2020 arriva a Ferrara, dove disputa il campionato di serie A2."Sono molto emozionato di entrare a far parte del progetto di Siena – afferma Crea - per potermi misurare nel campionato di Serie A. Credo soprattutto che sia il posto giusto per crescere fisicamente e tecnicamente. Non vedo l'ora di poter scendere in campo ed affrontare questa nuova sfida““E’ un ragazzo molto intelligente – dichiara Dumnic - che ha tanta voglia di fare bene ed ha deciso di venire a Siena proprio per crescere e migliorarsi”.