Pallamano Serie A, la Ego Siena piazza il colpo Luiz Felipe Gaeta

La Ego Handball Siena ha annunciato di aver sottoscritto un accordo con il giocatore italo-brasiliano Luiz Felipe Gaeta.



Il terzino destro, nato a San Paolo (Brasile) il 12 marzo 1982, ha iniziato la sua carriera nella sua città tra le file dell’Esporte Clube Pinheiros. Nel 2007 arriva in Italia per vestire la maglia di Conversano dove vince lo Scudetto nel 2010 e nel 2011, tre Coppa Italia (2009, 2010, 2011) e la Supercoppa nel 2010. Nell’estate del 2011 passa a Bolzano dove resta fino al termine della stagione appena conclusa, conquistando 5 titoli italiani, 6 Coppa Italia l’ultima proprio al PalaEstra contro la Ego Siena e 5 Supercoppa.



Gaeta ha militato sia nella Nazionale brasiliana, con la quale ha preso parte ai mondiali del 2003 e del 2009, che nella Nazionale italiana conquistando il quarto posto nei Giochi del Mediterraneo del 2013.



“Sono molto felice di arrivare a Siena - commenta Gaeta –. Non è stata una scelta difficile visto il bel progetto della società, un grande allenatore, grandi giocatori ed una bellissima città. Non potevo dire di no. Sono sicuro che faremo delle belle cose quest’anno”.



“Gaeta è un bravissimo giocatore ed una grande persona – commenta Branko Dumnic – che conosco molto bene fin dai tempi in cui allenavo la Nazionale. Sarà una presenza importantissima nello spogliatoio perché sono convinto che possa rappresentare un esempio per i più giovani, come professionista, come atleta e come persona”.