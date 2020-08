Ego Handball Siena e VisMederi insieme per il monitoraggio degli atleti legato al Covid-19

La Ego Handball Siena presenta l’accordo con VisMederi per l’effettuazione bisettimanale dei tamponi nasofaringei per l’implementazione del piano di autocontrollo e monitoraggio del Covid-19 sui suoi atleti e tesserati.L’azienda senese, fondata nel 2009 dal professor Emanuele Montomoli, impegnata nella ricerca applicata e servizi qualificati nel campo delle life sciences e della salute pubblica è in prima linea per il vaccino contro il Coronavirus attraverso la collaborazione con varie realtà europee e mondiali e fornirà alla società senese screening periodici per il monitoraggio della squadra e del suo staff.I primi tamponi sono già stati effettuati sul team senese, attraverso la collaborazione con il Centro Analisi Cliniche Alba di Poggibonsi, in vista dell’imminente inizio del campionato a testimonianza dell’attenzione della società verso i propri tesserati.“In una situazione di emergenza come quella che stiamo vivendo a livello mondiale – commenta il presidente della Ego Handball, Marco Santandrea – è per noi un aspetto fondamentale tutelare la salute dei nostri atleti affinchè si possa affrontare la imminente stagione in sicurezza e tranquillità, andando ad implementare i protocolli vigenti. Siamo molto felici di aver trovato la disponibilità e la professionalità di un’azienda importante come VisMederi che ci supporterà in questo percorso lungo tutta la stagione”.“VisMederi si conferma vicina allo sport – commenta il professor Emanuele Montomoli -. Già sponsor del Costone Basket, è un grande piacere avvicinarsi ad un’altra realtà sportiva senese come la Ego Handball, che monitoreremo nel corso di tutta la stagione negli aspetti legati al Covid-19”.