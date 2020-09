Pallamano Serie A - La Ego Handball Siena ai blocchi di partenza: sabato in campo con Fasano

La Ego Handball Siena torna finalmente in campo. Domani, sabato 5 settembre, prenderà il via la Serie A Beretta del Campionato italiano di Pallamano con la formazione allenata da Branko Dumnic che sarà di scena a Fasano alle 19.00 nella prima gara della stagione 2020/2021.“Domani inizia finalmente il campionato – commenta l’allenatore della Ego Handball Branko Dumnic -. Fasano è un’ottima squadra che negli ultimi dieci anni ha fatto molto bene. Hanno cambiato molto. È una squadra con molti giovani, ma allo stesso tempo è una squadra tosta. Dopo sei mesi di stop sarà dura per tutti. Noi abbiamo lavorato abbastanza bene e penso che potremo fare bene in questo campionato. Dopo Sassari abbiamo lavorato sulle cose che dovevamo migliorare e credo che possiamo fare una buona partita”.Tanti gli ex della sfida, a partire dallo stesso Dumnic a Fasano dal 2008 al 2012. Siena ritroverà Vito Fovio, mentre tornano al PalaZizzi da avversari Raul Bargelli e Giovanni Pavani ed Umberto Bronzo che ha vestito la maglia dei pugliesi due stagioni fa.“Sono contento di giocare la prima giornata proprio contro i miei vecchi compagni – ha commentato Bargelli -. Fasano è un campo molto ostico ed andare a vincere là non è mai facile, perché è una squadra che non molla mai. Non sarà una partita semplice. Noi dovremo essere lucidi tutta la gara e dovremo giocare tranquilli e sicuri delle nostre capacità. Siamo carichi e non vediamo l’ora di iniziare”.Tutte le partite saranno in diretta su Eleven Sports, registrandosi gratuitamente sul sito www.elevensports.it oppure scaricando la app di Eleven Sports.