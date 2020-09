Pallamano Serie A - La Ego Handball Siena ospita Sassari nella seconda giornata

Dumnic: “Sassari è una squadra esperta, ma ce la possiamo giocare”



La pallamano torna al PalaEstra. Domani alle 19 la Ego Handball Siena ospiterà la Raimond Sassari nella seconda giornata della Serie A Beretta del Campionato di pallamano. La gara sarà a porte chiuse, ma sarà possibile seguirla su Eleven sports, scaricando la app oppure registrandosi gratuitamente sul sito della piattaforma.



Alla vigilia della sfida il tecnico della formazione senese Branko Dumnic presenta la sfida con la formazione sarda: “Veniamo da una partita dura giocata a Fasano dopo tanti mesi di pausa. Era importante vincere e l’abbiamo fatto in un campo abbastanza tosto. È stata una partita positiva per il morale ed uno stimolo per i ragazzi. Ci sono stati segnali positivi, ma c’è ancora molto da lavorare. Dobbiamo essere continui e giocare come sappiamo. Domani arriva Sassari che abbiamo già affrontato durante la preparazione. È una squadra più esperta di noi, ma abbiamo già dimostrato che ce la possiamo giocare. Stiamo lavorando bene”.



“Abbiamo già affrontato Sassari in precampionato – racconta il giocatore della Ego Handball Siena Umberto Bronzo – e sappiamo che tipo di squadra affronteremo domani. È una squadra forte ed esperta, che quest’anno ha alzato il suo valore con l’aggiunta di giocatori importanti come Vieirà e Marzocchini. Sarà una partita dura ma speriamo di cambiare l’esito del risultato”.