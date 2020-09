La Ego Siena sconfitta in casa da Sassari

EGO HANDBALL SIENA-RAIMOND SASSARI 26-28 (13-15)

Non va la prima gara della stagione al PalaEstra per la Ego Handball Siena, che cede alla Raimond Sassari 26-28, nel Campionato di pallamano di Serie A.La Ego parte bene, ma Sassari è squadra esperta e recupera lo svantaggio per il 5-5 dopo 11’, portandosi avanti e costruendo un parziale di tre reti (5-6 al 16’). Bronzo accorcia le distanze, ma la Raimond trova la porta per due volte di fila. La Ego non ci sta e con Kasa e Pasini torna a -2 (8-10). Al 21’ Marrochi segna la rete del -1 (10-11). La Raimond prede un vantaggio di due reti e chiude il primo tempo sul 13-15.Siena va subito a segno al rientro dagli spogliatoi, ma Sassari si porta avanti di tre lunghezze ed a 3’ conduce 14-17. Marrochi va a segno per il 15-17 al 5’, ma Stabellini replica. La Raimond prende un vantaggio di cinque reti ed al 9’ conduce 15-20. Guggino accorcia le distanze. Brzic dai sette metri non fallisce la mira. Siena replica e ne mette a segno tre di fila (19-21 al 15’). Brzic e Vieyra chiudono il parziale senese. Bronzo riporta Siena a -3 (20-23 al 17’). Sassari alza un muro in difesa. Al 20’ Marrochi realizza per il 22-25 e Kasa trova l’angolo basso della porta. Vieyra segna per il nuovo + 3, ma il ragazzo di Nonantola realizza per il 24-26 al 24’. Sassari allunga nel finale. Bronzo in contropiede segna per il -3 (25-28). Bargelli segna la rete che fissa il punteggio finale sul 26-28.“Abbiamo sofferto la difesa di Sassari ed anche in determinate situazioni di attacco abbiamo spesso avuto troppa fretta – ha commentato il tecnico Branko Dumnic -. Abbiamo provato a recuperare, ma abbiamo commesso certi errori che contro una squadra esperta come Sassari non ci possiamo permettere”.Prossima partita sabato 19 settembre a Trieste, in diretta su Eleven Sports.: Leban, Pavani, Crea, Bargelli 2, Del Mastio L. , Gaeta, Senesi, Frank, Pasini 4, Marrochi 5, Galliano, Guggino 2, Kasa 6, Bronzo 4, Nikocevic 3. All. Dumnic: Bomboi, Brzic 8, Stabellini, Nardin 5, Vieyra 5, Pereira 1, Braz, Campestrioni, Kirpulski, Marzocchini 1, Spanu, Stabellini 7, Taurian 1. All. Passino