Pallamano Serie A - La Ego Siena supera Siracusa

EGO HANDBALL SIENA-ALBATRO SIRACUSA 32-27 (15-13)

Secondo successo in una settimana per la Ego Handball Siena, che si conferma tra le mura amiche contro l’Albatro Siracusa per 32-27, nella settima giornata del Campionato di pallamano di Serie A. Una gara molto fisica sempre guidata dai senesi, contro una formazione come quella siciliana che non si è mai arresa, arrivando fino al -1 a 5’ minuti all’intervallo. La reazione della Ego al rientro dagli spogliatoi è stata decisiva ed ha portato altri due punti importanti per la classifica.Partenza super per i senesi che si portano subito avanti di sei lunghezze 10-4 al 12’, guidati da Nikocevic e Kasa. L’Abatro adegua la difesa e si avvicina portandosi a soltanto due lunghezze da recuperare (10-8). Le due squadre restano distanti di un soffio e gli ospiti sono a -1 al 25’ (13-12). Kasa e Pasini allungano sul 15-17 in chiusura del primo tempo, ma un sette metri dei siciliani manda le squadre negli spogliatoi sul 15-13.La Ego torna in campo con il giusto piglio e dopo 10’ conduce 22-15. I senesi conducono con determinazione la partita che al 16’ vede i senesi avanti 25-19. L’Albatro però non si arrende e torna a -3 (26-22 al 22’). Bronzo allunga dai sette metri, Siracusa risponde ma la Ego è brava a tenere le distanze con Pasini in contropiede realizza il 30-25 al 27’. Il botta e risposta finale non sposta il risultato e la rete di Marrochi chiude la partita sul punteggio di 32-27.“E’ stata la nostra prima vittoria in casa – ha commentato Dumnic a fine partita -. Era importante vincere e lo abbiamo fatto. Non è stata una partita facile. Abbiamo iniziato bene, poi abbiamo avuto un calo di tensione e ci siamo fatti recuperare. È un aspetto che dobbiamo migliorare. Dovevamo gestire qualche infortunio ma i ragazzi hanno risposto bene. Adesso ci prendiamo un giorno di riposo ma già da lunedì penseremo alla prossima partita”.Con questa vittoria, la Ego sale a 9 punti, al quarto posto della classifica. Sabato prossimo, 17 ottobre, alle ore 19.00 la sfida contro Cassano Magnago sempre al PalaEstra.: Leban, Bargelli, Pavani, Pasini 5, Nikocevic 6, Crea, Galliano, Bacciottini, Sulejmani, Guggino 2, Kasa 8, Gaeta 3, Marrochi 4, Bronzo 4. All. Dumnic: Mizzoni 2, Lo Bello 3, Pola, Cuzzlè 1, Bobicic 5, Vanoli 6, Cuello 8, Cuzzlè, Grande, Canete2, Murza, Nobile, Quattrocchi. All. Attanasio