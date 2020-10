Ego Handball Siena e Estra Spa, rinnovata la partnership: la nuova maglia veste i colori di Estra

Si rinnova il sodalizio tra Ego Handball Siena e Estra Spa, dopo le Finals di Coppa Italia dello scorso febbraio, dove il brand dell’azienda senese campeggiava sulla special edition indossata dalla Ego per la manifestazione, presentata negli studi di Sky da Stefano Meloccaro, adesso la squadra per la prima volta indossa sul campo e ben in vista sulle nuove maglie, il marchio di Estra.



Una delle principali aziende del territorio, leader del Centro Italia nella vendita del gas naturale e dell’energia elettrica, ha deciso di confermare la sua fiducia nel progetto della società senese. Estra sarà tra sleeve sponsor della Ego Handball Siena.



Oltre alla maglia, visibilità al Palaestra con LED bordocampo, logo su backdrop, spot su maxischermo e logo su intervalli pubblicitari del canale streaming (Eleven sport) che trasmette le partite, inoltre comunicazione e visibilità della sponsorship anche sui canali social della squadra.



“Una partnership che non soltanto si rinnova ma si amplia e si rafforza nel segno di una continuità che guarda al futuro – ha dichiarato Alessandro Piazzi, amministratore delegato di Estra SpA -, fiduciosi del raggiungimento di nuovi traguardi e del superamento di nuove sfide da parte di una squadra che si è rivelata coesa e di alto profilo agonistico riuscendo a portare la pallamano senese in serie A”.



“Siamo molto contenti di avere ancora al nostro fianco un’azienda come Estra – commenta il presidente Marco Santandrea - che crede ed appoggia il nostro progetto. Una rinnovata fiducia che ci riempie di orgoglio e che cercheremo di onorare sul campo da gioco”.