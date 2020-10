Pallamano Serie A - Ego Siena, Dumnic: ''Con Cassano sarà una sfida da vivere e combattere per 60 minuti''

Torna l’appuntamento con il Campionato di pallamano di Serie A Beretta. Domani, sabato 17 ottobre alle 19.00, sarà di scena al PalaEstra il big match tra i padroni di casa della Ego Handball Siena e la Pallamano Cassano Magnago.I senesi arrivano all’appuntamento consapevoli della difficoltà della sfida, ma altrettanto certi delle loro possibilità.“Sarà una bella partita – commenta il tecnico senese Branko Dumnic. Cassano è un’ottima squadra che ha giocato gli ultimi tre quattro anni con gli stessi ragazzi ed ha inserito due ottimi giocatori, come Iballi e Mazza. Noi stiamo lavorando bene. È la terza partita in casa e sono molto contento del lavoro che stanno facendo i ragazzi negli allenamenti, migliorando partita dopo partita. Sarà una sfida tosta, da vivere e combattere per sessanta minuti e che si deciderà soltanto alla fine”.La Ego Handball Siena rende noto che, in occasione della gara di sabato 17 ottobre alle ore 19.00, contro Cassano Magnago, sarà consentito l’accesso al pubblico fino ad un massimo di 200 persone. Nel rispetto della normativa vigente i biglietti sono acquistabili esclusivamente online, in quanto non è consentita l'apertura della biglietteria il giorno della partita. I tagliandi sono disponibili sul portale Vivatickets al seguente link https://www.vivaticket.com/it/biglietto/ego-handball-siena-cassano-magnago/153852 La Ego Handball ricorda che all’interno dell’impianto dovranno essere osservate le seguenti regole:Ogni spettatore potrà entrare solo se in possesso di regolare biglietto valido per la partita suddetta.L'accesso all'impianto é consentito dall'ingresso G a partire dalle ore 18.00. Gli spettatori saranno sottoposti a misurazione della temperatura e all'igienizzazione delle mani prima dell'ingresso. Non sarà consentito l’accesso in caso di temperatura maggiore o uguale a 37,5 °C. Tutti gli spettatori dovranno indossare correttamente la mascherina per accedere all’impianto e per la durata di tutto l’evento al suo interno. Non sarà consentito spostarsi dal posto assegnato, per il quale è garantita una distanza di almeno 1 metro tra uno spettatore e l’altro anche nel caso di nuclei familiari, conviventi e congiunti.Per info@ego-handball.it