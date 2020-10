Pallamano Serie A, Ego Hanball Siena in campo per il recupero con Merano

Dumnic: “Dovremo ripetere le cose positive fatte contro Cassano”



Si gioca mercoledì alle 20.30 al PalaEstra il recupero della quinta giornata del Campionato di Serie A di pallamano tra l'Ego Hanball Siena e l’Alperia Merano. La gara, originariamente programmata lo scorso 3 ottobre, era stata rinviata a causa delle misure di quarantena a cui era stata sottoposta la formazione altoatesina che deve recuperare ancora diverse gare di questa prima fase. Siena arriva invece forte della vittoria su Cassano Magnano di sabato scorso, che ha dato una iniezione di fiducia agli uomini di Dumnic.



“Veniamo da una importante vittoria – commenta il tecnico della formazione senese – nella quale si sono visti i progressi del lavoro fatto dalla squadra giorno dopo giorno. Domani però ci aspetta la difficile sfida con Merano che non va sicuramente sottovalutata. È una formazione giovane, che si è trovata ad affrontare uno stop forzato, ma che sta cercando di recuperare i giorni persi, ed arriverà qui al PalaEstra determinata a centrare il risultato. Noi cercheremo di imporre il nostro ritmo e fare la nostra partita per portare a casa altri due punti importanti per il proseguimento del campionato. Dovremo cercare di ripetere le cose positive che abbiamo fatto con Cassano, ma sono certo che possiamo migliorare ancora”.



La partita sarà a porte chiuse, ma sarà possibile seguirla su Eleven Sports.