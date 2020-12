Pallamano Serie A - La Ego Handball Siena in trasferta a Molteno

Archiviata la vittoria di mercoledì scorso nel recupero con Bolzano, la Ego Handball Siena darà di scena domani, sabato 12 dicembre, alle 18.00 a Molteno per l’ultima giornata del girone di andata del Campionato di pallamano di Serie A. Non sarà però l’ultima sfida del 2020 per la formazione di Branko Dumnic, che mercoledì 16 dicembre sarà a Cingoli per recuperare l’undicesima giornata e sabato 19 al PalaEstra per la sfida con Brixen valida per la decima.La neo promossa Molteno è reduce dalla sfida di mercoledì 8 dicembre persa di un soffio contro Trieste e si appresta a sfidare una Ego in scia positiva da tre partite.“Veniamo da sfide positive – spiega Branko Dumnic – ma che ci hanno portato via tante energie. Adesso dobbiamo concentrarci su Molteno che è una squadra da non sottovalutare perché ha una rosa lunga, esprime una buona pallamano e lotta per sessanta minuti. Noi abbiamo avuto poco tempo per recuperare perchè mercoledì contro Bolzano è stata una partita molto dura. Sono certo però che arriveremo a Molteno con la voglia e la determinazione che abbiamo messo in campo nelle ultime partite”.“Dovremo stare molto attenti – spiega Pablo Marrochi – Molteno non è una squadra da sottovalutare. Ha perso di una sola rete contro Trieste, ma sta lottando tutte le partite. Noi stiamo andando bene in termini di risultati e nonostante qualche acciacco e qualche infortunio la squadra sta reagendo bene ed ogni singolo giocatore sta dando il suo contributo”.La partita tra Ego Siena e Molteno sarà trasmessa in diretta streaming su Eleven Sports.