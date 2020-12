Pallamano Serie A - La Ego Siena chiude il 2020 a Cingoli

Ultimo impegno del 2020 per la Ego Handball Siena che domani, mercoledì 16 dicembre, alle ore 18 sarà ospite della Santarelli Cingoli per il recupero della undicesima giornata della Serie A di pallamano. La gara chiude l’anno solare della formazione senese alla quale resta da recuperare la gara contro Brixen che non si disputerà sabato 19 dicembre al PalaEstra a causa di problematiche legate al Covid 19 della squadra ospite.



Si chiude così in terra marchigiana il tour de force che ha visto gli uomini di Dumnic impegnati in partite ogni tre giorni e che ha portato i bianconeri ad importanti risultati ai fini della classifica, nella quale hanno agguantato il terzo posto. Cingoli viene dalla sconfitta di misura riportata nell’ultima giornata ad Appiano, ma nonostante questo non è una formazione da sottovalutare, perché ha dimostrato di poter dare del filo da torcere a tutte le squadre



“In questo campionato ogni squadra è insidiosa – spiega Branko Dumnic -. Cingoli ha una buona rosa, ha giocato molto bene con tutte le formazioni che ha affrontato finora ed ha dimostrato di potersela giocare con tutti. È determinata e lotta per sessanta minuti. Noi veniamo da una striscia positiva di risultati, ma sappiamo benissimo che ogni partita ha una storia a sé e che dovremo scendere in campo con il giusto atteggiamento fin da subito, perché non possiamo permetterci distrazioni”.



La sfida tra Ego Handball Siena e Santarelli Cingoli sarà trasmessa live su Eleven Sports.