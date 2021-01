Pallamano serie A - La Ego Siena sconfitta da Fasano al PalaEstra mantiene il 2º posto

EGO HANDBALL SIENA-ACQUA E SAPONE JUNIOR FASANO 25-30 (13-14)

Inizia con una sconfitta il girone di ritorno per la Ego Handball che cede alla Junior Fasano al PalaEstra per 25-30 nel campionato di pallamano di serie A.Una partita combattuta per la prima parte di gara con la Ego sotto di una lunghezza all’intervallo (13-14). Fasano però non molla la testa della gara e Siena non riesce a recuperare il divario e cede ai pugliesi.La Ego va subito a segno con Nikocevic, Fasano ne piazza due di fila ma Siena è brava a riprendere il vantaggio con le reti di Bargelli e Gaeta (3-2 a 4’). Fasano però trova un break di 4-0 e balza in testa. La Ego recupera il break e impatta al 9’ (5-5). Gli ospiti si riportano avanti con Angiolini e la gara si incanala sui binari dell’equilibrio. Due reti di fila di Nikocevic valgono il 9-8 al 17’ e Bronzo porta Siena sul +2 (10-8). La Junior però non molla la presa e torna avanti al 22’ con la rete di De Angelis e quella di Franceschetti (10-12). La Ego accorcia con Nikocevic, ma Fasano risponde prima con il suo numero sette e poi con Pugliese. Due reti di Pasini chiudono la prima mezzora sul 13-14.Fasano va subito a segno al rientro dagli spogliatoi con Jarlstam. Nikocevic realizza per il 14-15, ma gli ospiti hanno la risposta pronta. Marrochi avvicina i suoi a -1 (16-17) ma Fasano allunga sul + 3 al 12’ (17-20). La Ego prova a recuperare il gap, ma la Junior è brava a tenere la testa e non cede il passo. I pugliesi allungano il vantaggio nella seconda parte della gara (21-25 al 21’). La Ego ci prova e torna a -3 con Gaeta che realizza per il 23-26. Fasano però non si fa prendere e chiude la gara con il punteggio di 25-30.Sabato 6 febbraio la Ego sarà di scena a Sassari contro la Raimond (ore 18.30).: Pavani, Leban, Bargelli 3, Arcieri, Bacciottini, Senesi, Bronzo 3, Gaeta 4, Guggino, Kasa 1, Marrochi 3, Nikocevic 5, Pasini 6, Senesi. All. Dumnic.: Angeloni, Angiolini 6, Beharevic, De Angelis T. 3, De Angelis A., Fovio, Franceschetti 7, Grassi, Jarlstam 6, Messina, Notarangelo 5, Pianatelli, Pugliese 3, Vinci. All. Ancona.Conversano 27 punti;; Sassari 21; Pressano 20; Bozen 18; Cassano Magnago 17; Fasano 16; Brixen 15; Trieste 14; Merano e Eppan 13; Cingoli 9; Siracusa 7; Fondi 6; Molteno 2.