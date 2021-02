Pallamano, al via la Coppa Italia: la Ego Siena in campo con Cassano Magnago nei quarti di finale

Prende il via domani, venerdì 12 febbraio, al PalaCotonella di Salsomaggiore la Coppa Italia 2021 di pallamano con la Ego Handball che alle 14.00 sarà impegnata nei quarti di finale contro Cassano Magnago. Una sfida che i ragazzi allenati da Branko Dumnic affronteranno con entusiasmo e determinazione, pronti a dare il massimo per raggiungere l’obiettivo.“Sarà un torneo duro, tosto – spiega il tecnico senese - . Otto squadre di pari livello e quattro partite tutte equilibrate. Ho fatto i complimenti ai ragazzi per quello che abbiamo dimostrato a Sassari, dove abbiamo avuto un buon approccio. Hanno dimostrato impegno, voglia, grinta e si sono rivelati un bel gruppo. Ci sono ancora alcuni aspetti su cui dobbiamo lavorare e sui quali ci siamo concentrati in settimana. Domani con Cassano Magnago non sarà una partita facile, ma sono convinto che se scendiamo in campo con la grinta dimostrata in Sardegna possiamo fare bene e passare il turno”.Sarà della partita anche Pablo Marrochi, che nella partita del PalaSantoru non è sceso in campo per un problema fisico: “A Sassari ho visto bene i ragazzi. Hanno dato tutto, in una partita che si è decisa soltanto nei dettagli. Sono scesi in campo con lo spirito giusto, che ci serve per affrontare la Coppa Italia che per noi è molto importante. Dobbiamo andare a Salsomaggiore con i piedi per terra consapevoli che ogni partita ha il suo peso e che la prima partita è la quella più importante. Dobbiamo concentrarci su Cassano. In Coppa Italia, come in campionato, non ci sono favoriti. È una partita secca, dobbiamo essere concentrati ed affrontarla con il massimo dell’attenzione”.Nella kermesse di Salsomaggiore la Ego Handball indosserà le maglie special edition con i main sponsor Estra Energie ed Anthea. Tutte le partite delle Finals saranno trasmesse su Eleven Sports ad eccezione delle finali che invece saranno visibili su Sky Sport.