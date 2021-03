Pallamano Serie A - La Ego Handball Siena riparte da Merano

La Ego Handball Siena torna in campo e domani, sabato 20 marzo, alle 19 sarà a Merano per la 20ª giornata del Campionato di pallamano di Serie A. Una gara non semplice, con i senesi fermi dal 12 febbraio scorso che proveranno a conquistare i due punti alla Palestra Wolf."Non sarà una gara semplice - spiega il tecnico senese Branko Dumnic. Siamo fermi da tanto tempo e dovremo essere bravi a scendere in campo concentrati e con la giusta determinazione fin da subito. Sappiamo che Merano é una squadra giovane che non molla mai. Ed è per questo che dovremo avere il giusto atteggiamento fin da subito per riuscire a portare a casa i due punti"."Finalmente torniamo a giocare dopo questa lunga pausa - commenta Stefano Arcieri -. Contro Merano non sarà una gara facile. È una squadra giovane che gioca molto in velocità e contro la quale non dovremo perdere la concentrazione. Sarà un banco di prova importante dopo questo lungo stop. Il gruppo rimane coeso e daremo come sempre il 100 per cento per vincere".La partita tra Ego Handball Siena e Alperia Merano sarà trasmessa alle 19.00 su Eleven Sports.