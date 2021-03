Pallamano Serie A, accordo tra Ego Siena e Polisportiva Mens Sana sul PalaEstra

La Ego Handball Siena e la Polisportiva Mens Sana 1871 hanno comunicato di aver raggiunto un accordo per il proseguimento della stagione 2020/2021 del campionato di pallamano di Serie A al PalaEstra di Siena."Accogliendo l’invito dell’assessore Paolo Benini - spiega in una nota la Ego Handball Siena -, le due parti si sono confrontate ed hanno chiarito le reciproche posizioni, trovando così un punto di incontro per riprendere i rapporti di collaborazione."La Ego Siena pertanto tornerà ad allenarsi al PalaEstra già a partire da lunedì 29 marzo.