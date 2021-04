Pallamano Serie A - La Ego Siena al PalaEstra nel recupero contro Eppan

Turno infrasettimanale per la Ego Handball Siena, che domani, mercoledì 7 aprile, alle ore 19.00 affronterà al PalaEstra Sparer Eppan nel recupero della quarta giornata di ritorno del campionato di pallamano di Serie A. I senesi sono reduci dalla bella prestazione di Cassano Magnago nella quale sono riusciti a strappare un pareggio ai padroni di casa, mentre Eppan arriva a Siena forte della netta vittoria su Fondi nell’ultima giornata.



Alla vigilia della sfida, il tecnico della Ego Branko Dumnic presenta la sfida: “A Cassano abbiamo giocato una bella partita ad altissima intensità. Sono molto contento dell’approccio che hanno avuto i miei ragazzi fin dall’inizio, recuperando anche uno svantaggio di cinque reti. Hanno dato il massimo fino alla fine e non posso che essere soddisfatto della loro prestazione. Domani ci aspetta la sfida contro Eppan che già nella gara di andata ci aveva saputo mettere in difficoltà. È una squadra giovane che gioca una buona pallamano e sono convinto che sarà una bella sfida da lottare fino alla fine, ma se scenderemo in campo con la stessa determinazione che abbiamo dimostrata a Cassano potremo riuscire a portare a casa un buon risultato”.



La partita tra Ego Handball Siena ed Eppan sarà trasmessa live su Eleven Sports.