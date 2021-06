Pallamano, la Ego Handball Siena rinuncia alla Serie A

La Ego Handball Siena, nella persona del presidente Marco Santandrea e dei suoi dirigenti, ha reso nota la decisione di rinunciare alla partecipazione alla Serie A1 2021/22 e pertanto di non procedere con l’iscrizione al Campionato di Serie A di pallamano."Ho dovuto prendere questa sofferta e dolorosa decisione perché quest'ultima stagione sportiva mi ha segnato molto – afferma il presidente Marco Santandrea -. Sono entrato in questo mondo con l’entusiasmo e la passione che avevo quando giocavo, ma mi sono scontrato con un lato dello sport in cui non mi riconosco e che ha fatto venire meno la voglia di proseguire. Faccio tesoro di quello che ho costruito in questi tre anni, ma credo che non ci siano più i presupposti per andare avanti con la prima squadra. Alla luce di questa scelta molto sofferta e dolorosa, ci tengo a ringraziare le aziende ed i partner commerciali che hanno sostenuto il progetto, nonché gli enti e le associazioni sportive che ne hanno condiviso il percorso”.