Banca Cras CUS Siena Rugby, e finalmente… inizia il campionato di Serie B!

Domenica 14 ottobre inizierà, sul difficilissimo campo di Civitavecchia, il primo campionato di Serie B per il Banca CRAS CUS Siena Rugby; un traguardo storico, mai raggiunto prima, che porterà i senesi a sfidare una delle squadre favorite per la promozione in Serie A.I ragazzi di Francesco Sacrestano si presentano ai nastri di partenza della stagione da neopromossa rinforzati da diverse pedine importanti arrivate dall’Under 18 tra cui i gemelli Bartolomucci, giovanissimi talenti che frequentano l’Accademia Under 18 della FIR a Prato sotto la direzione del Tecnico Federale Paolo Grassi.Una stagione durissima per i cussini che si danno come obiettivo il raggiungimento della salvezza per mantenere la categoria; i ragazzi capitanati da Silvio Marzi possono contare su una rosa numerosa e di qualità e su uno staff consolidato allargato nel corso dell’estate dal ritorno di Francesco Mazzuoli al fianco di Francesco Sacrestano e dall’ingresso di Giuseppe Baleani, per anni pilastro della mischia senese, autore nella stagione scorsa di un “en plein” che ha visto il tallonatore di Camerino in campo in tutte le partite per 80 minuti.Particolare soddisfazione è stata espressa dall’allenatore Francesco Sacrestano per il lavoro effettuato nel ritiro di Badia Prataglia dai ragazzi; nonostante le molte assenze per motivi di studio e lavoro i senesi erano 35 e il lavoro svolto è stato di ottima qualità.Grande attesa anche per le nuove maglie da gioco Sportika disegnate dai giocatori assieme a Fusi e Fusi; verranno consegnate venerdì sera dai vertici di Simply Market ai giocatori nel corso dell’ultimo allenamento prima dell’esordio in serie B.La stagione che sta per partire vedrà, dopo la partita a Civitavecchia, uno stop esclusivamente per il Banca CRAS CUS Siena e la Rugby Parma 1931, squadra che ha fatto la storia del rugby italiano, per la concomitanza con il Palio Straordinario; l’Amministrazione Comunale ha infatti contattato la Commissione Organizzatrice Gare della FIR chiedendo ed ottenendo lo spostamento delle partite programmate per il 21 Ottobre. Un giusto riconoscimento per permettere a tutti di godersi un momento di festa cittadino.Tutto il rugby senese guarda con curiosità all’avventura in serie B; il tecnico Sacrestano ha regalato a Siena un sogno che era svanito molte volte nelle ultime stagioni. Il suo approccio genuino con i ragazzi e con l’ambiente senese, che lo ha velocemente “adottato”, hanno portato risultati inimmaginabili solo pochi anni fa che sono supportati anche da risultati ottimi anche dal settore giovanile senese e dai Ghibellini Grafiche Valdelsa.La franchigia nata dall’unione delle forze del CUS Siena e del Vasari Rugby Arezzo è un progetto ambizioso nato con lo spirito di “alzare l’asticella” condividendo le risorse e mettendo a disposizione tecnici ed atleti.In casa “cittine” questa stagione vede una novità importante oltre al ritorno di Pietro Angelini su una panchina senese dopo una stagione di pausa; tutte le ragazze sono infatti tesserate con le Donne Etrusche, la formazione di Serie A di Cortona in cui molte giocatrici senesi hanno militato nella scorsa stagione. Un cambiamento che permetterà di scendere più semplicemente in campo in serie A e nel campionato di rugby a 7.