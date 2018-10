Rugby: niente da fare contro il fortissimo Florentia Rugby per il Banca Cras CUS Siena

L’esordio in Serie B non poteva essere più difficile per i ragazzi di Francesco Sacrestano; complice la sosta in occasione del Palio Straordinario infatti il Banca Cras CUS Siena si è trovato a sfidare in trasferta le due maggiori pretendenti alla promozione finale, Civitavecchia e Florentia.I bianconeri sono tornati dopo diverse stagioni nel difficilissimo campo “Marco Polo” dell’Isolotto per sfidare una formazione di ottimo livello che dopo soli 2 minuti ha mostrato tutta la sua velocità superando una linea di difesa bianconera non irresistibile. Il tecnico senese Sacrestano ha spronato i suoi ragazzi, in formazione largamente rimaneggiata per le numerose assenze, ma i padroni di casa hanno preso velocemente il largo guadagnando il punto di bonus per aver realizzato 4 mete in soli 20 minuti di gioco.Nel momento più difficile per gli ospiti ci ha pensato il pack di mischia a ridare fiducia al Banca CRAS CUS Siena; touche, maul e carretto, la palla è stata portata in avanti e schiacciata in meta da Dupré de Foresta. Prima storica meta in serie B per il potente pilone senese e punteggio fissato sul 26-5. Solo pochi minuti e il risultato è stato fissato sul 33-5 con cui si è conclusa la prima frazione di gioco.Nel corso del primo tempo per una serie di falli i senesi hanno giocato per 20 minuti nel primo tempo per i giustificati cartellini gialli a Trefoloni ed a Tanzini per fallo ripetuto.L’inerzia della partita non è cambiata nel corso della seconda frazione, conclusasi anzi con lo stesso parziale del primo tempo per il definitivo 66-10.Bella la meta di Rocchigiani, entrato dalla panchina, che è riuscito ad arricchire il bottino senese violando per la seconda volta l’area di meta fiorentina.Al triplo fischio finale dell’ottimo direttore di gara Bertocchi, che faceva parte della terna che aveva arbitrato il Banca Cras CUS Siena a Sinnai nella storica finale di ritorno per l’accesso alla serie B, le due squadre si sono salutate con grande calore, la partita è stata correttissima ed i tre cartellini (uno anche per i gigliati nel corso del secondo tempo) sono stati dati infatti per falli ripetuti e mai per scorrettezze.Particolare la partita del senese Faleri, che a Firenze ha vissuto un bellissimo periodo con la maglia del Florentia; i suoi ex compagni di squadra lo hanno accolto con un abbraccio ed il giovane trequarti bianconero è entrato in campo come primo senese.Da segnalare l’esordio in maglia bianconera per il giovanissimo Gabriele Cianti ed il ritorno tra i senesi di suo fratello Gilberto, giocatore dal lungo vissuto cussino.Dalla prossima domenica, quando a Siena arriverà il Rugby Jesi, finalmente i ragazzi di Francesco Sacrestano si troveranno a sfidare avversari competitivi ma potenzialmente meno devastanti delle prime due avversarie che sono accreditate come le pretendenti alla promozione in serie A.Tra le note positive senesi sicuramente la prestazione del pack di mischia, a lungo convincente davanti ad una delle mischie più forti della serie B; sui trequarti non tutto ha funzionato ma l’attitudine è stata positiva; l’inedita mediana Paladini – Trefoloni è destinata a crescere con lo scorrere dei minuti così come le prestazioni difensive, a volte ancora troppo acerbe.Il tecnico senese ha richiesto ai suoi ragazzi di mettere il massimo impegno negli allenamenti della settimana per poter preparare al meglio l’esordio casalingo, appuntamento alle 14:30 al Sabbione dell’Acquacalda.