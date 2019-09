Il Cus Siena Rugby vincitore del torneo di Arezzo dedica la vittoria a Mariolino Biagini

Il primo appuntamento agonistico della stagione del Banca Cras Cus Siena Rugby ha riservato ottimi spunti al tecnico Francesco Sacrestano; a tre settimane dall’inizio del campionato infatti, con una formazione largamente rimaneggiata, i senesi si sono ben comportati sul campo degli amici della Union Rugby Arezzo, formazione nata dall’unione del Vasari Rugby Arezzo, neoretrocesso dalla serie B e l’Arezzo Rugby Club.Il torneo vedeva in campo aretini, senesi e pistoiesi, con i bianconeri chiamati a ben comportarsi essendo la sola squadra che gioca nel campionato di serie B, gli aretini sono in C1 ed i pistoiesi in C2.Il primo incontro ha visto la netta vittoria dei padroni di casa contro la squadra pistoiese, un 24 a 7 frutto di 4 splendide mete; a seguire è andato in scena la partita più sentita del pomeriggio tra aretini e senesi. Complice forse un calo dei padroni di casa, chiamati a giocare per 80 minuti consecutivi, i senesi hanno vinto facilmente la partita con 5 mete. Viani, Fusi, Sanniti, Trefoloni ed una meta tecnica per crolli della mischia ordinata hanno fissato il risultato sul 35-0 allo scadere dei 40 minuti di gioco.A seguire è andata in scena la seconda partita che ha visto il Banca Cras Cus Siena, la prima meta è stata ancora di Viani, battere per 21-0 i pistoiesi che hanno dimostrato di avere un ottimo pacchetto di mischia e sono riusciti a difendere molto bene. Bilancio quindi ampiamente positivo con 8 mete fatte e nessuna subita. Sono scesi in campo per i senesi anche Viani e Sanniti, tornati a giocare dopo una pausa, che hanno subito voluto lasciare il loro segno sul tabellino. Scesi in campo anche i nuovi acquisti D’Ambrosio e Mattia Sampieri, giocatore della Under18 dei Ghibellini oggi prestato alla squadra seniores.Anche se il livello di gioco non è stato ancora quello della scorsa stagione i bianconeri hanno dimostrato assoluto dominio in fase difensiva ed un’ottimo attacco visto che molte delle mete sono state realizzate dai trequarti.Alla fine delle partite i ragazzi hanno deciso di dedicare la vittoria del torneo a Mariolino Biagini, un ex giocatore delle giovanili cussine, tragicamente scomparso nei giorni scorsi.La notizia ha infatti sconvolto tutto il movimento ovale senese in cui Mariolino aveva lasciato un ottimo ricordo; capitan Paolo Carmignani, con tutti i giocatori, ha voluto quindi fare un piccolo gesto per ricordare un amico scomparso troppo presto.