Rugby Serie B, Banca Cras CUS Siena fa bottino pieno a Formigine - FOTO

HIGHLANDERS FORMIGINE-BANCA CRAS CUS SIENA 14-30 (0-15)

In una splendida giornata dalle temperature estive i ragazzi di Francesco Sacrestano hanno espugnato per la seconda volta su due incontri il campo di Formigine; le due formazioni si erano affrontate infatti nel 2010 nel primo campionato di serie C elite interregionale giocato dai senesi e i bianconeri di Biagioli erano riusciti a vincere non sensa difficoltà nel bellissimo impianto emiliano.Gli Highlanders Formigine sono oggi una società rinnovata, ripescata in serie B nel corso dell’estate per la rinuncia degli Arieti Rugby Rieti e si trattava per loro dell’esordio stagionale causa ripescaggio del Civitavecchia e conseguente primo turno di riposo.C’era quindi molta incertezza sui valori in campo, con il Banca Cras CUS Siena forte del colpaccio a sorpresa con la vittoria contro il Valorugby Emilia nella prima giornata e con i padroni di casa che ancora non erano scesi in campo.La partita ha preso subito la giusta direzione per i bianconeri visto che al 5° minuto è stato Faleri a cogliere impreparata la difesa locale per il 5-0; nei minuti successivi le due squadre si sono sostanzialmente equivalse per quasi 15 minuti in cui i fronti si sono capovolti più volte fino a che il pack senese, monumentale anche questa domenica anche se orfano di Comandi e Dupré di Foresta, ha letteralmente demolito la mischia avversaria per il 10-0 schiacciato da Peruzzi.Fino al termine della prima frazione ci sono state poche emozioni, solo allo scadere è stato Grazi a muovere ancora il tabellino, il giovane e talentuoso trequarti ha schiacciato in meta in velocità per il 15-0.Nell’intervallo il tecnico senese Sacrestano ed il Capitano Carmignani hanno dato indicazioni ai giocatori, intenzionati ad arrivare al bonus prima possibile per chiudere la partita.L’obiettivo è stato raggiunto in 2 soli minuti, con Fusi bravissimo a schiacciare in meta un pallone da touche e maul avanzante nella prima azione di gioco.Poche azioni dopo è stato Rocchigiani a concretizzare una nuova azione di mischia per il 25-0 mentre l’allenatore bianconero ha iniziato i cambi per inserire giocatori freschi; un calo di attenzione senese ha portato la prima segnatura degli emiliani, bravi a costruire una bella azione in velocità sfruttando un’incertezza della retroguardia senese. 55° minuto 25-7 per i senesi.Rinfrancati dalla prima meta i gialloneri si sono proiettati in attacco e al 66° minuto è arrivata una meritata nuova marcatura.Francesco Sacrestano ha così messo in campo tutta la panchina dando spazio ai due “giovanissimi” Bartalini e Pacenti, talentuosi giocatori della Under 18 dei Ghibellini, capaci di lasciare la loro impronta sulla partita.Al 79° minuto il pack senese ha voluto dimostrare tutta la propria potenza prima impegnando per una decina di fasi di attacco la retroguardia degli Highlanders e poi rubando una mischia ordinata a 5 metri per mettere l’ultimo sigillo sulla partita con il “solito” Peruzzi carrettando il pack avversario, spesso in sofferenza.Una partita sofferta per i senesi per le buon cose messe in campo dagli emiliani ma i bianconeri hanno dimostrato di essere molto cresciuti dalla scorsa stagione in cui alcuni episodi avevano condizionato le partite. In pratica i ragazzi di Sacrestano hanno fatto due soli errori di cui i gialloneri hanno saputo approfittare e hanno dimostrato di poter dare filo da torcere anche lontani dal famigerato “Sabbione”.Alla fine degli 80 minuti, prima di cantare la tradizionale “Verbena” a centrocampo il capitano Carmignani ha voluto ringraziare i due ragazzi della Under 18 che hanno esordito in serie B senza nessun timore reverenziale ed uscendo a testa alta dal campo.Gli altri risultati: Jesi Vs R. Parma 16-15, Lions Amaranto Livorno - Modena 22-32 (0-5), Amatori valorugby vs Rugby Livorno 7 - 12 (1-4), Florentia 28 - Capitolina 8 (5-0)Domenica prossima alle 14:30 al Sabbione arriva la corazzata Florentia, ingresso libero e tutti invitati a tifare per i bianconeri che si presentano con 9 punti in classifica!