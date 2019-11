Rugby Serie B, Banca Cras CUS Siena beffato negli ultimi minuti di gioco a Livorno

LIONS AMARANTO LIVORNO-BANCA CRAS CUS SIENA RUGBY 25-24 (20-12)

Partita difficilissima oggi per i ragazzi di Francesco Sacrestano sul nuovo campo dei Lions Amaranto Livorno; una struttura bellissima con un campo in erba, uno sintetico ed una serie di strutture in cui i labronici hanno finalmente trovato una casa accogliente.La partita si è presentata da subito in salita per i cussini che però hanno affrontato a viso aperto gli avversari dimostrando subito la volontà di ben figurare; i padroni di casa sono passati in vantaggio solo al 17° con una bella azione sui trequarti ed hanno preso il largo al 24° con una meta ottenuta beffando la difesa senese da una ruck in cui la retroguardia senese non ha chiuso correttamente.Nel momento in cui i senesi sembravano in difficoltà ci ha pensato Fusi a riportare sotto il Banca Cras CUS Siena; la difesa amaranto ha liberato con un calcio che il potente avanti senese ha stoppato, duetto con Landi e Fusi ha schiacciato in meta la palla del 12-5.La terza meta di Livorno, arrivata al 32° minuto, è sembrata viziata da un vistoso fallo quando da una touche gli avanti labronici si sono legati nonostante la difesa senese non avesse contestato la palla; l’arbitro Lasagni non ha però avuto dubbi ed ha convalidato il 17-5.Nel capovolgimento di fronte Trefoloni ha centrato un calcetto che ha scavalcato la difesa avversaria ed è stato ripreso da Grazi; meta centrale e trasformazione di Gembal per il 17-12 al 36° del primo tempo.A tempo abbondantemente scaduto una punizione per i padroni di casa ha portato il punteggio a fine primo tempo sul 20-12.Il tecnico senese Sacrestano ha strigliato i ragazzi ed ha effettuato i primi cambi, i suoi giocatori sono scesi in campo nella seconda frazione ed hanno cambiato completamente mentalità hanno mettendo alle corde i livornesi.Prima li hanno ad una serie di falli ripetuti in mischia che hanno fruttato un cartellino giallo al numero 8 e successivamente hanno ottenuto una meta tecnica per falli in mischia che ha portato il punteggio sul 20-19.Il Banca Cras CUS Siena ha iniziato a dominare in mischia e in touche prendendo sempre maggior confidenza, i Lions Amaranto invece hanno iniziato a soffrire e sono rimasti chiusi in difesa per lunghi tratti fino a che Peruzzi da maul è riuscito a violare la meta avversaria a 10 minuti dalla fine portando il punteggio sul 20-24.Gli ultimi minuti dell’incontro sono stati un’autentica battaglia con i padroni di casa che hanno giocato per recuperare e i senesi si sono chiusi in difesa, mollando solo a 3 minuti dalla fine quando i labronici si sono riportati avanti sul 25-24 con la loro quarta meta. Le ultime azioni hanno visto i senesi provare a rientrare in possesso della palla mentre gli amaranto sono riusciti ad attendere la fine della partita salutando con entusiasmo la sofferta vittoria finale.Al triplo fischio dell’arbitro per Francesco Sacrestano ed i suoi ragazzi il rammarico è tanto, in classifica sono arrivati 2 punti (bonus offensivo e bonus difensivo) per i bianconeri e 5 per gli avversari, essere in vantaggio meritatamente a 10 minuti dal termine e non portare a casa la vittoria ha ovviamente il sapore della beffa.Domenica prossima i senesi sono chiamati a confermare la propria posizione in classifica (i senesi sono quarti con 11 punti) contro l’Imola Rugby alle 14:30.I risultati della giornata:Lions Amaranti Livorno – CUS Siena 25-24, Rugby Florentia – Livorno 1931 20-10, Highlanders Formigine – Modena Rugby 3-31, Amatori Valorugby- Rugby Jesi 23-7, Capitolina – Imola Rugby 36-17Classifica: Florentia e Modena 19 p., Livorno 13, CUS Siena 11, Jesi e Lions Amaranto 9, Valorugby e Capitolina 6, Parma 1931 5, Imola e Formigine 0.