Troppo forte il Giacobazzi Modena Rugby, il CUS Siena lotta ma deve cedere

GIACOBAZZI MODENA RUGBY-BANCA CENTRO CUS SIENA RUGBY 30-12 (16-5)

Il girone di andata del Banca Centro CUS Siena Rugby si è concluso con una sconfitta in casa della seconda forza del campionato Giacobazzi Modena Rugby; una trasferta difficile per i bianconeri con una lunga serie di infortuni da smaltire ma finalmente si è rivisto in campo il carattere senese capace di rallentare la marcia degli emiliani che hanno perso un punto dalla capolista Florentia.I giocatori di Sacrestano hanno lottato a testa alta ma hanno subito nei primi 20 minuti ben 10 punti frutto di una punizione per fuorigioco difensivo ed una bella meta trasformata partita da una mischia senese rubata dai padroni di casa.Al 35’ però i cussini sono andati in meta con Peruzzi accorciando le distanze e portandosi sul 10-5 grazie ad una mischia carrettata di potenza; solo un minuto dopo è arrivata una nuova punizione per un tenuto a terra senese e prima dello scadere ancora una punizione per fuorigioco che ha fissato il risultato parziale sul 16-5 su cui le squadre sono andate a riposo.Nell’intervallo il tecnico Francesco Sacrestano e Capitan Carmignani hanno cercato di richiamare l’attenzione dei giocatori sugli errori commessi ricordando che 3 punizioni in 40 minuti di gioco non possono essere concessi ad avversari temibili come i modenesi. La seconda frazione di gioco si è avviata con una nuova segnatura dei padroni di casa su un bel contrattacco su gioco al piede ma finalmente i senesi hanno messo in campo il massimo delle loro possibilità, dopo una decina di minuti è infatti arrivata la seconda segnatura per una meta tecnica concessa per una serie di falli ripetuti dei modenesi su avanzamento del pack senese, risultato sul 23-12. I senesi hanno avuto anche una chiara opportunità per riportarsi ancora più sotto e dare una svolta alla partita ma purtroppo l’azione si è interrotta per un errore dando via libera all’ultima sfuriata dei padroni di casa che hanno chiuso il match con la terza segnatura sul 30-12.Il risultato, frutto di 3 mete e 3 punizioni, per i locali contro le due mete degli ospiti, permette alla capolista Florentia di allungare sui modenesi e rinfranca un po’ i bianconeri autentici di una bella prova dopo la prestazione opaca contro Jesi della scorsa settimana; a fine partita nella panchina dei padroni di casa la delusione era molta. Per i senesi resta il rammarico di aver concesso troppe punizioni agli avversari e la soddisfazione di poter uscire a testa alta da un campo difficile come quello di Modena per essere riusciti per ampi stralci dell’incontro a bloccare i più forti padroni di casa nella loro metà campo. Resta ovviamente un po’ di rammarico per aver dato una buona prova di carattere senza però smuovere la classifica. Negli ultimi minuti in capo per i senesi è sceso in campo Mozzini, giocatore dal lungo passato nelle fila bianconere fermo da alcune stagioni e alla sua prima presenza in serie B.La lunga pausa per il 6 Nazioni porterà i ragazzi del Banca Centro CUS Siena in campo il 16 febbraio nuovamente in trasferta contro il Valorugby Emilia; fortunatamente il tempo per recuperare un po’ di acciacchi c’è tutto.La formazione: Grazi, Buonazia, Faleri, Capresi, Sanniti, Gembal, Trefoloni, Peruzzi, Palagi, Fusi, Carmignani (Cap), Marzi, Pezzuoli, Comandi, Duprè de Foresta. A disposizione Rocchigiani, Landi, Turchi, Mozzini, Tanzini, Viani e Bartoli.I risultati: Modena – CUS Siena 30-12 (4-0), Formigine – Livorno 5-36 (0-5 pti), Jesi 19 Capitolina 20 (1-4 pti), Lions Amaranto - Rugby Parma 32-19 (5-0 pti), Florentia - Imola 48-14 (5-0 pti) Classifica: Florentia 49, Modena 41, Livorno 39, Valorugby 30, Capitolina 24, Jesi e Lions Amaranto Li 23, Rugby Parma 20, CUS Siena 16, Imola 7, Formigine 1