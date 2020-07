Cus Siena Rugby: Giovanni Romei nell'Accademia Nazionale Under 18

L’estate del rugby senese inizia con una bellissima notizia, una conferma per un talento che da anni sta seguendo un percorso di rilievo assoluto a livello nazionale; Giacomo Romei è stato infatti confermato nell’Accademia Nazionale Under 18 della Federazione Italiana Rugby di Prato.



Il giovanissimo atleta, che gioca con la maglia dei Ghibellini, la franchigia che unisce CUS Siena, Vasari Junior Arezzo e Molon Labe Rugby, vivrà la sua seconda stagione all’interno del centro di formazione di Prato dove tra l’altro troverà anche Matteo Conti del Molon Labe Rugby e Marcos Fracesio Gallorini del Vasari Junior Arezzo, suoi compagni nell’avventura dei Ghibellini.



“È una grandissima soddisfazione vedere che il percorso di Giacomo all’interno del progetto tecnico di eccellenza giovanile della FIR va avanti - ha dichiarato Mirko Fedolfi, recentemente nominato presidente della Franchigia dei Ghibellini sostituendo il primo, storico presidente Ottaviano Caporali -. Siamo felicissimi di vedere come tutte le tre realtà nel progetto di franchigia abbiano la soddisfazione di vedere un proprio atleta confrontarsi al livello più alto in Toscana, uno degli obiettivi per cui è nato l’intero progetto dei Ghibellini”.



Grande soddisfazione ovviamente anche per il CUS Siena di cui la famiglia Romei è da anni un punto di riferimento, la dirigenza senese non ha mai nascosto la soddisfazione per questo premio che Giacomo si è meritato sul campo anno dopo anno dimostrandosi un talento puro; Romei è il quarto atleta senese che ha frequentato le Accademie Nazionali dopo Nicolò Baruffaldi a Parma ed i gemelli Tommaso e Filippo Bartolomucci a Prato.



Per quanto riguarda la parte agonistica stanno andando avanti gli allenamenti dei ragazzi seguendo le indicazioni della FIR ed i protocolli obbligatori in questo periodo, la dirigenza sta confermando le ultime pedine per coprire l’intero quadro tecnico della prossima stagione 2020/2021 e per i primi giorni di agosto verrà presentato il progetto tecnico delle prossime stagioni del rugby senese.