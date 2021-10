La Rugby Parma 1931 travolge di prepotenza il Banca Centro CUS Siena

RUGBY PARMA 1931- BANCA CENTRO CUS SIENA 77-0

In casa bianconera c’era consapevolezza sul fatto che si trattasse di una domenica particolarmente difficile contro una delle squadre più gloriose del rugby italiano, la Rugby Parma 1931; il risveglio però dopo 18 mesi di stop è stato duro da digerire, un 77-0 per i fortissimi ducali che lascia poco spazio all’immaginazione.Un esordio difficilissimo dopo il lunghissimo stop per la coppia di tecnici Romei - Pucci alle prese con un avversario oggettivamente troppo più forte del Banca Centro CUS Siena, messo ripetutamente alle corde dall’attacco ducale.I bianconeri scesi in campo hanno onorato l’impegno preso per tutti gli 80 minuti ma i ripetuti errori individuali difensivi hanno scavato un solco sempre più ampio nel risultato, mai in discussione.La Rugby Parma 1931, formazione quasi totalmente rinnovata rispetto al passato con rinforzi provenienti dal massimo campionato italiano, nelle amichevoli precampionato si è imposta con un netto 33-0 contro il CUS Genova, formazione di serie A.Le note positive ci sono per fortuna anche in casa senese, gli esordi in campionato con la maglia bianconera in serie B di Ancilli, Kilby, Romei e Baruffaldi, le buone prestazioni di alcune individualità e lo spirito di gruppo che ha portato i giocatori capitanati da Paolo Carmignani a ripartire con impegno ad ogni meta subita.I gialloblù hanno mostrato delle fortissime individualità ed un controllo di palla incredibile visto che il loro primo “in avanti” è avvenuto a pochi minuti dalla fine; il Banca Centro CUS Siena ha dal lato suo anche attaccato ed ha rischiato anche di andare in meta, un’azione Sampieri – Tommaso Bartolomucci è fallita per un soffio a pochi metri dalla linea di meta.Stesso epilogo per una serie di percussioni cercate da Romei, che ha mostrato in campo tutte le sue qualità; l’atleta del Centro di Formazione della FIR di Prato ha spesso provato ad impostare piattaforme offensive che però spesso sono state interrotte per la troppa foga.Al di là del risultato c’è stata grande emozione nel ripartire con il Campionato Nazionale di Serie B e con un nuovo progetto tecnico.Domenica prossima alle 15:30 esordio al Sabbione per i cussini contro gli Highladers Formigine, a riposo nella prima giornata di campionato, giovedì i ragazzi del Banca Centro CUS Siena saranno ospiti nello splendido impianto di Gracciano del Valdelsa Rugby.