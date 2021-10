Il CUS Siena torna a ruggire, prima partita in casa e prima vittoria in Serie B

BANCA CENTRO CUS SIENA-HIGHLANDERS FORMIGINE 35-7 (21-0)

Il secondo turno del Campionato nazionale di Serie B ha visto il Banca Centro CUS Siena impegnato al Sabbione contro gli Highlanders Formigine, formazione tecnicamente alla portata dei bianconeri ma ricca di buone individualità.I tecnici Romei e Pucci hanno avuto a disposizione quasi tutti i giocatori tranne Mezzetti fermo per infortunio e Mencarelli per squalifica; la formazione senese è stata così particolarmente aggressiva e caratterizzata da una linea di trequarti giovanissima e di qualità.Grande emozione per i bianconeri, ormai assenti da quasi due anni dalle mura amiche in campionato, con una buona cornice di pubblico pronto a sostenere i cussini al Sabbione per 80 minuti in un clima di festa, dopo lunghi mesi fatti di divieti e sacrifici.La partita si è subita messa bene per i senesi, in meta al 3’ minuto da carrettino con Baruffaldi, abile a schiacciare in meta concretizzando il lavoro del pack di mischia; la partita è stata vibrante ma il Banca Centro CUS Siena ha subito dimostrato di averne di più; al 15° Filippo Bartolomucci, autore di una partita meravigliosa, ha allungato con una punizione centrale e dopo soli 4 minuti ha schiacciato in meta una palla passatagli in velocità da Romei, sempre più a suo agio con la maglia bianconera seniores.Prima della fine della prima frazione di gioco è stato Comandi ad allungare concretizzando la superiorità del pack bianconero e, allo scadere, è stato ancora il numero 10 senese Filippo Bartolomucci a segnare un clamoroso drop da 25 metri; chi scrive non ha memoria di un gesto tecnico del genere almeno negli ultimi 10 anni. I senesi sono così andati al riposo sul 21-0 con un buon margine sugli Highlanders ma senza ancora aver guadagnato il punto di bonus.È stato così Baruffaldi a schiacciare la quarta meta ancora da numero 8; Nicolò sta dimostrando allenamento dopo allenamento tutte le qualità che lo hanno portato a militare per anni nei massimi campionati italiani, il recupero dall’infortunio al ginocchio sta procedendo spedito anche grazie al lavoro di Elena Calzeroni e di Simone Vivarelli che si prendono cura dei rugbysti bianconeri.Pochi minuti ed il Formigine ha accorciato meritatamente le distanze con una meta che ha beffato la retroguardia senese, 28-7; poco prima del triplo fischio dell’arbitro Leo Fabio di Roma Filippo Bartolomucci ha gioca un cross kick, calcio passaggio all’ala che è stato raccolto da un incredulo Bartoli pronto a schiacciare per il definitivo 35-7.Al termine dell’incontro grande emozione per i senesi che prima hanno salutato gli avversari e poi si sono goduti una “Verbena” abbracciati sul Sabbione con gli occhi lucidi come non succedeva da quasi due anni; alla fine Capitan Carmignani ha portato i suoi ragazzi a ringraziare il pubblico che ha sostenuto i senesi per tutto l’incontro.Il terzo tempo finale si è svolto in un clima di amicizia vera con gli avversari degli Highlanders Formigine che hanno dimostrato il loro apprezzamento per ogni vassoio di cibo portato dai dirigenti senesi!La dedica di questa vittoria è tutta per le giovanili del rugby senese a partire dal Minirugby passando per la Under 15 e le Under 17 e 19 dei Ghibellini che stanno attraversando un momento non semplice per la contrazione generalizzata dei numeri delle giovanili.Il risultato, raggiunto esclusivamente con talenti in campo provenienti dal vivaio bianconero, è una spinta per tutti a non mollare e continuare a lavorare nel reclutamento in un periodo in cui i numeri nelle varie categorie si sono contratti; basti pensare che il Campionato Regionale Toscano di Under 19 vede solo 6 formazioni partecipanti quando l’ultimo Campionato Under 18 vedeva 14 formazioni ai nastri di partenza.Domenica prossima alle 14:30 il Banca Centro CUS Siena gioca a Roma contro il Rugby Roma Olimpic 1930.: Kilby, Romei, Capresi (viceCap), Bartolomucci T, Belardi, Bartolomucci F, Sampieri, Faleri, Interi, Fusi, Carmignani (Cap), Pacenti, Comandi, Pezzuoli. Entrati dalla panchina Ancilli, Rocchigiani, Landi Lomp, Bartalini, Tefolni, Viani, Bartoli: Banca CRAS CUS Siena Highlanders Formigine, 35-7 , Imola Vs Rugby Parma 7-80, Modena-Florentia 16-20, Lions Amaranto LI - Roma 19-15, Lions- Roma 19-15. Jesi Valorugby Reggio Emilia Non disputata per rinuncia Valorugby