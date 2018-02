Siena, settimane entusiasmanti per la sezione Rugby

Se qualcuno avesse scommesso sulle squadre ovali senesi ad inizio stagione avrebbe fatto un colpaccio visto che attualmente il Banca CRAS CUS Siena occupa saldamente la prima posizione del campionato di serie C1 di élite, le Under 16 ed Under 18 dei Ghibellini, franchigia nata dall’unione di CUS Siena e Vasari Rugby Arezzo sono in testa nei rispettivi campionati regionali in cui milita anche una seconda squadra Under 16 ed infine le “cittine” si stanno sempre più rivelando come una solida realtà regionale che inizia a guardare in grande per non rimanere a combattere in campioanti che vanno loro un po’ stretti.Per i Seniores una stagione veramente strepitosa, 10 partite, 10 vittorie, record di imbattibilità frantumato. I ragazzi di Francesco Sacrestano preparano alla perfezione ogni partita e a 4 turni dalla fine gli avversari sono molto distanti dalla vetta, ben 10 punti; restano ancora tutte partite molto difficili per i cussini ma finalmente sono recuperati tutti i giocatori fermatisi nel corso della stagione in vista del finale di stagione.L’under 18 dei Ghibellini dimostra tutto il suo valore, già noto, ogni domenica, anche per loro arrivano vittorie a raffica e i tecnici Pucci e Romei stanno svolgendo un ottimo lavoro grazie alla “generazione di fenomeni” che l’anno scorso aveva portato l’Under 16 nel campionato élite. La squadra gioca benissimo ed il gruppo, arricchito da alcuni ragazzi del Vasari Rugby Arezzo, sta regalando un campionato da sogno.Le due squadre dei Ghibellini Under 16 stanno dimostrando tutto il loro valore domenica dopo domenica; superato un momento di difficoltà numeriche grazie al prestito di alcuni atleti della “Colligiana Rugby”, realtà con cui i senesi hanno costruito un ottimo rapporto, i tecnici Marco Barbagli, Francesco “Cico” Roselli e Davide Pezzuoli sono riusciti a superare indenni le difficoltà inziali per l’abbandono del tecnico storico della squadra senese Angelini. Una formazione è prima in classifica, l’altra si comporta bene ogni domenica, obiettivo più che centrato!La under 14 e tutto il settore minirugby si stanno ben comportando, Luca Scarpelli non ha nella sua squadra numeri molto abbondanti ma riesce, con Belardi, a ben figurare su ogni campo. Così il minirugby in cui i tigrotti continuano a tenere alto il nome di Siena in ogni concentramento.Ultima ma non ultima ovviamente la squadra Femminile che continua ad arrivare in quasi tutti gli appuntamenti di Coppa Itala in finale contro le “storiche avversarie” Amazzoni del Rugby Mugello. Le ragazze di Bonucci e Bendinelli danno filo da torcere alle avversarie mugellane ma non sempre riescono purtroppo ad imporsi. Tutto il movimento femminile segue con grande interesse la giovanissima Matilde Giotti, convocata in rappresentativa regionale Under 16, che continua ad essere inserita nella lista delle atlete di interesse nazionale, una vera chicca per il movimento femminile cussino.Movimento che inizia a guardarsi intorno per crescere ancora e provare a sognare di partecipare ad un campionato nazionale di serie A con un progetto di franchigia come quello dei Ghibellini. Una grande e bellissima sfida per tutta la dirigenza senese che potrebbe portare le “cittine” a confrontarsi con realtà molto più strutturate di loro. I risultati di questa stagione dimostrano come sognare in grande possa portare delle splendide sorprese!