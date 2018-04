Nel fine settimana Siena invasa dai piccoli campioni della palla ovale

Oltre 600 bambini pronti a scendere in campo per la Sesta Edizione del Torneo Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald Italia mini rugby

Il 5 e 6 maggio torna l’appuntamento benefico allo stadio Franchi

Fine settimana all’insegna del mini rugby a Siena: oltre seicento bambini sono pronti a invadere lo stadio Artemio Franchi per la Sesta Edizione del Torneo Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald Italia. Un appuntamento benefico in programma il 5 e 6 maggio che come ogni anno mette al centro la voglia di divertirsi dei piccoli sportivi pronti a far rotolare la palla ovale all’insegna dello sport all’aria aperta, del sano agonismo e del divertimento per quella che si annuncia una festa per tutta la città.I protagonisti saranno proprio i rugbisti in erba che animeranno lo stadio Franchi con le loro sfide per un intero week end. Pronte a scendere in campo 24 squadre provenienti da tutta Italia con le loro rappresentative Under 10 ed Under 12. Il programma prevede l’apertura, sabato 5 maggio, con una giornata dedicata alla categoria Under 10. A sfidarsi in gironi eliminatori saranno Cus Siena Rugby, Firenze 1931, Gispi Prato, Vasari Arezzo Rugby, Crema, Unione Rugby Montelupo Empoli, Crete Senesi Rugby, Livorno 1931, Perugia Rugby, Roma, Viterbo Rugby, Tivoli Rugby e Appia Rugby. Il calcio d’inizio è previsto per le ore 15 mentre alle 18.30 si disputeranno le finali ed il Terzo Tempo. Domenica 6 maggio alle 9.30 scenderanno in campo i giovani talenti dell’Under 12. Le squadre che parteciperanno al Torneo saranno, oltre ai padroni di casa del Cus Siena Rugby, Unione Rugby Montelupo Empoli, Livorno 1931, Viterbo Rugby, Firenze 1931, Vasari Arezzo Rugby, Crema, Gambassi, Crete Senesi Rugby, Perugia Rugby, Appia Rugby, Colligiana Rugby, Gispi Prato. Ad intervallare le sfide è prevista, intorno alle 12, un’ esibizione dei giovanissimi rugbisti Under 6 ed Under 8 . Alle 15 inizieranno le finali Under 12 ed a seguire le premiazioni a cui prenderà parte anche il Presidente del Comitato Regionale Toscano FIR Riccardo Bonaccorsi.“Siamo giunti alla sesta edizione di una manifestazione che ogni anno riesce a raccogliere fondi da destinare in beneficenza e a vedere tanti bambini felici che corrono con la palle ovale in mano: ormai il torneo è veramente una festa dello sport coinvolgente e colorata per i bambini, per la Fondazione per l’Infanzia Ronald Mc Donald, per la città di Siena”, ha commentato Andrea Vigni rappresentante della Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald Italia.Appuntamento dunque il 5 e 6 maggio per vedere all’opera i piccoli rugbisti con la loro voglia di divertirsi e di dare spettacolo per una nobile causa come la raccolta di fondi in favore dei loro coetanei che si trovano in ospedale e che grazie all’opera della Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald Italia, attraverso le Case Ronald e le Family Room, possono trascorrere la degenza accanto alle proprie famiglie.