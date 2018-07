Emma Villas, coach Juan Manuel Cichello sarà premiato a Bologna come miglior tecnico dello scorso campionato di A2

Prenderà il via domani, martedì 17 luglio, al Fico Eataly World di Bologna la tre giorni di volley mercato, importante appuntamento che di fatto dà il via alla stagione pallavolistica. Nel capoluogo emiliano si incontreranno tutti i dirigenti delle formazioni di Superlega e di Serie A2. Il momento clou sarà giovedì 19 luglio quando all’ora di pranzo verrà formulato il calendario per la prossima stagione.Proprio in questa occasione, nel corso dell’evento “La prima battuta”, coach Juan Manuel Cichello verrà insignito del premio di migliore allenatore dello scorso campionato di Serie A2. Un premio importante per il tecnico argentino che ha guidato la Emma Villas Siena alla sua storica prima promozione nella massima serie pallavolistica italiana.“Sono molto contento e felice per questo riconoscimento – commenta coach Cichello – e voglio ringraziare tante persone. In primis il Presidente della Emma Villas Siena Giammarco Bisogno, il direttore sportivo della società Fabio Mechini ed il vicepresidente del team Guglielmo Ascheri che mi hanno scelto e che hanno creduto in me. Ringrazio tutto lo staff tecnico, Simone Cruciani, Omar Pelillo, il dottor Flavio Ascenzi, Francesco Alfatti, Lorenzo Nuti, Marco Benocci e tutte le persone quotidianamente impegnate per questa società. Ringrazio tutti i nostri giocatori, senza il loro lavoro, il loro sudore e la loro determinazione non avremmo mai raggiunto questo sogno. Ringrazio i nostri tifosi che ci hanno sostenuti in ogni occasione. Ringrazio l’ufficio comunicazione del team, nelle persone di Chiara Li Volti e Gennaro Groppa ed il fotografo Paolo Lazzeroni per il loro impegno quotidiano. Naturalmente ringrazio la mia famiglia che mi accompagna sempre e mi dà forza nel mio lavoro. Ringrazio coach Velasco, senza il quale non sarei mai arrivato in Italia e ringrazio Molfetta dove ho vissuto un’altra grande avventura e dove hanno ugualmente creduto in me”.Dopo l’ufficializzazione del calendario del campionato la Emma Villas Siena partirà con la sua nuova campagna abbonamenti, nella quale saranno numerose le offerte pensate per i tifosi biancoblu che nella prossima stagione staranno vicini e sosterranno la squadra nella prima storica stagione di Superlega.Buonissime notizie arrivano intanto dal giovane Lorenzo Cortesia che si sta facendo valere con la maglia azzurra della Nazionale italiana che il centrale della Emma Villas Siena sta indossando in occasione dei Campionati europei Under 20 in corso di svolgimento.Gli azzurri hanno infatti vinto le prime due partite della competizione, sconfiggendo la Francia per 3-0 e la Turchia per 3-1. Il centrale nato a Treviso nel luglio 1999 e che ha disputato la scorsa stagione nel Club Italia Crai Roma, è stato utilizzato in entrambe le circostanze nei match giocati in Belgio dal coach Monica Cresta sin dal sestetto iniziale. Cortesia ha messo a segno 10 punti contro i transalpini e 9 punti contro i turchi facendo vedere ottime doti e grande concretezza sul taraflex.