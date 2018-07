Emma Villas Siena, ecco i numeri di maglia dei giocatori per la prossima stagione in Superlega

I giocatori della Emma Villas hanno deciso i numeri di maglia per la prossima stagione agonistica. Quei numeri, quindi, che si porteranno sulle spalle per tutte le partite del campionato di Superlega, la Nba del volley mondiale, il primo torneo del team senese nella massima serie pallavolistica italiana. Da quest’anno è stata data per la prima volta l’opportunità di scegliere numeri anche oltre al 18 e fino al numero 99.Il capitano della nazionale iraniana Saeid Marouf ha scelto il 4, un numero al quale è affezionato e che indossa anche quando gioca nella rappresentativa del suo Paese. L’argentino Matias Giraudo ha invece optato per il numero 1.L’opposto cubano Fernando Hernandez ha scelto il 19, già indossato con la sua Nazionale, mentre a Piacenza due anni fa aveva il 15 e a Molfetta nella stagione precedente aveva il 18.Per quel che riguarda il reparto degli schiacciatori, Michele Fedrizzi mantiene il 15 con il quale lo abbiamo visto nella scorsa vincente annata di Serie A2. Cambia invece Filippo Vedovotto che dal 4 passa al 9. Gabriele Maruotti si va a prendere un numero tutto nuovo per lui per quel che riguarda il campionato italiano: in passato lo abbiamo visto con l’8, il 15 (anche a Latina nello scorso torneo di Superlega) o il 18: nei prossimi mesi invece avrà sulle spalle il 17. Per Yuki Ishikawa, invece, il 14 già vestito a Latina e in occasioni con la Nazionale nipponica.Centrali: Vincenzo Spadavecchia mantiene il 3 con il quale lo abbiamo visto un anno fa. Jurij Gladyr prende l’8, numero al quale è affezionato ed è stato legato per gran parte della carriera lui che l’8 luglio del 1984 è nato in Ucraina. Nessun cambiamento anche per Andrea Mattei, che torna al numero 10 già avuto nelle ultime due stagioni a Sora: in precedenza aveva indossato prima il 7 e poi il 3, la cui somma dà appunto il 10. Per Lorenzo Cortesia c’è il 2 che già ha avuto nel Club Italia Crai Roma nei mesi scorsi.Infine i liberi. La prossima sarà la dodicesima stagione nella quale Andrea Giovi vestirà il 7: ce l’aveva anche un anno fa a Siena, e in precedenza a Verona, Perugia, San Giustino, Corigliano e Spoleto. Matteo Chiappa avrà il 24, che è multiplo di quell’8 indossato fino ad ora.