L'Emma Villas Siena impegnata al PalaBarton di Perugia per il ''Memorial Valter Baldaccini''

I senesi sfideranno i campioni d’Italia che saranno al loro primo test match di questo precampionato

E’ già in archivio il primo test match stagionale della Emma Villas Siena, che venerdì pomeriggio ha sfidato al PalaEstra la Globo Banca Popolare del Frusinate Sora. “C’è da lavorare, ci mancano giocatori importanti ma potevamo fare meglio sulle cose che avevamo preparato e sulle quali abbiamo lavorato in queste prime settimane di preparazione – è stato il commento del libero della Emma Villas Siena, Andrea Giovi –. Sora era al completo, avevano già fatto alcuni test match ma noi dobbiamo sicuramente limare qualcosa. Abbiamo avuto dei feedback sul punto nel quale siamo e l’obiettivo quindi è crescere sbagliando meno e riuscendo ad essere più ordinati in campo. Dovremo essere una squadra capace di giocare bene a pallavolo ma soprattutto dovremo essere con il coltello tra i denti ogni domenica perché sarà durissima”.La squadra biancoblu torna in campo già martedì sera e sarà certamente una sfida speciale e affascinante. I senesi saranno infatti ospiti del team campione d’Italia della Sir Safety Perugia in una partita che verrà disputata alle ore 20,30 al PalaBarton perugino. Si tratterà del Memorial Valter Baldaccini, imprenditore e fondatore di Umbragroup: l’ingresso al palazzetto sarà libero ma gli spettatori potranno lasciare un’offerta ed il ricavato finale sarà interamente girato alla Fondazione Valter Baldaccini.Sarà la prima uscita stagionale in un test match per Perugia, priva di giocatori importanti ancora impegnati con le Nazionali ai Mondiali. Al PalaBarton ci saranno però dei campioni di livello internazionale come Leon. Il primo impegno ufficiale per la Sir sarà la Supercoppa italiana che verrà giocata proprio a Perugia il 6 ed il 7 ottobre, una settimana prima dell’inizio del campionato di Superlega.Intanto la giornata di ieri ai Mondiali ha riservato una delusione per il palleggiatore della Emma Villas Siena, Saeid Marouf. Il suo Iran è stato infatti sconfitto per 3-0 dalla Bulgaria.Continua invece la cavalcata della Nazionale azzurra: l’Italia ha centrato la sua sesta vittoria consecutiva in questi Mondiali superando a Milano la Finlandia con il punteggio di 3-0. Lo schiacciatore senese Gabriele Maruotti è stato schierato dal commissario tecnico Gianlorenzo Blengini nel sestetto titolare e ha disputato una buona partita mettendo a segno anche 8 punti (7 attacchi vincenti e un muro punto).La prossima settimana la Emma Villas Siena sarà presente con una propria delegazione all’evento “Sport, competizione & cuore” che si terrà venerdì 28 settembre a partire dalle ore 16 in Piazza San Francesco. Nell’occasione sarà possibile mettersi alla prova giocando a pallavolo e contemporaneamente farsi monitorare con apparecchiature cardiologiche per registrare i valori del cuore quando viene messo sotto sforzo. L’evento si inserisce all’interno della manifestazione “Bright. La notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori in Toscana” e nelle iniziative di ricerca volte alla sensibilizzazione verso la prevenzione degli eventi aritmici negli sportivi. Questo evento è organizzato da Università di Siena, dipartimento di Cardiologia Universitaria, Siena Center for Sports Cardiology e società sportiva Emma VIllas Volley. In questa occasione sarà anche possibile sottoscrivere l’abbonamento alla prossima stagione della Emma Villas Siena.La biglietteria del PalaEstra per sottoscrivere l’abbonamento alla prossima stagione sarà aperta mercoledì e giovedì dalle ore 17 alle ore 20.