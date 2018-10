La Emma Villas Siena pronta per un altro test match: mercoledì a Gubbio contro Latina

La Emma Villas torna oggi ad allenarsi dopo la due giorni vissuta a Veroli con le partite del Memorial Nonno Gino. Oggi la formazione biancoblù svolge una doppia seduta di lavoro agli ordini di coach Juan Manuel Cichello e dello staff tecnico: al mattino dalle ore 11 alle 13 e al pomeriggio dalle ore 17,30 alle 20.Già domani è in programma un nuovo test match, anche questo con sapore di Superlega: la formazione senese si sposterà a Gubbio dove alle ore 20,30 affronterà la Top Volley Latina. Una sfida con molti ex, dato che tre pallavolisti senesi hanno militato nel team laziale: Yuki Ishikawa, Gabriele Maruotti e Andrea Mattei. Il match sarà visibile anche in streaming su AranciaLive (è possibile scaricare l’applicazione per Ios e Android).La preparazione settimanale prevede poi un allenamento al PalaEstra giovedì dalle ore 15,30 alle 18, doppia seduta al venerdì (ore 11,30-13 e 17,30-20) e poi da sabato la partecipazione al Memorial Parenti a Santa Croce: la semifinale della manifestazione vedrà la Emma Villas sfidare i padroni di casa a partire dalle ore 19,30 sabato 6 ottobre (l’altra semifinale è tra Spoleto e Innsbruck). Domenica a partire dalle ore 16 si svolgeranno poi le due finali del torneo.“Mancano due settimane all’inizio del campionato e noi ci stiamo allenando e stiamo proseguendo il cammino per arrivare pronti all’esordio stagionale in Superlega – commenta lo schiacciatore giapponese Yuki Ishikawa –. Contro Latina giochiamo un altro test match che ci sarà utile per migliorarci e per testare ancora il punto al quale siamo arrivati. Sono contento di fare questa esperienza a Siena, mi sento bene fisicamente e ho grande voglia di andare avanti e di arrivare al momento dell’inizio del campionato”.L’inizio del campionato di Superlega si avvicina. La prima gara in programma per la formazione senese sarà a Trento domenica 14 ottobre: la partita sarà trasmessa in diretta nazionale su RaiSport.Sono gli ultimi giorni utili anche per effettuare l’abbonamento alla compagine biancoblu e per poter quindi seguire a condizioni vantaggiose e a prezzi agevolati tutte le sfide interne della squadra senese al PalaEstra: per abbonarsi c’è tempo fino al prossimo 22 ottobre. Per effettuare gli abbonamenti la biglietteria del PalaEstra sarà aperta giovedì e venerdì dalle ore 17 alle ore 20.