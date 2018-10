Emma Villas, al PalaEstra arriva la Sir Safety Conad Perugia per l’ultimo test match precampionato

E’ previsto un altro grande antipasto prima dell’inizio del campionato: giovedì 11 ottobre, infatti, alle ore 18,30 al PalaEstra verrà disputata un’altra gara amichevole piena di fascino. La Emma Villas Siena affronterà infatti la Sir Safety Conad Perugia campione d’Italia in carica. Le due squadre si sono già affrontate nel corso di questo precampionato al PalaBarton di Perugia, adesso torneranno a sfidarsi al PalaEstra di Siena. Sarà dunque un altro pomeriggio di grande volley quello che potrà essere vissuto e gustato in viale Sclavo, con ingresso gratuito, a pochissime ore dall’esordio in Superlega prevista per il 14 ottobre a Trento.La prossima settimana verranno presentati la squadra biancoblu, le nuove divise da gioco ed i giocatori e lo staff tecnico di tutto il settore giovanile biancoblu.Intanto è al via domani il Memorial Parenti a Santa Croce sull’Arno: vi parteciperanno le squadre di Spoleto, gli austriaci di Innsbruck, i padroni di casa di Santa Croce e la Emma Villas Siena. Sarà un altro test significativo per testare la preparazione dei team che scenderanno in campo quando ormai manca pochissimo all’avvio della stagione ufficiale.Le due semifinali vedranno domani (sabato 6 ottobre) di fronte Spoleto e Innsbruck alle ore 17,30 e poi a partire dalle ore 19,30 la Emma Villas sfiderà la squadra di casa. Il giorno seguente, domenica 7 ottobre, si giocheranno le due finali della manifestazione: quella valevole per il terzo e quarto posto prenderà il via alle ore 16, a seguire sarà giocata la partita che assegnerà il trofeo.“Siamo felici di prendere parte a questa manifestazione in un luogo di grande tradizione di volley come Santa Croce – dichiara il coach della Emma Villas Siena, Juan Manuel Cichello –. E’ un onore per noi partecipare a questo torneo che ci sarà anche utile per proseguire il nostro cammino di preparazione in vista dell’inizio della stagione ufficiale. Con noi saranno presenti al torneo due ottime protagoniste del prossimo campionato di Serie A2 come Santa Croce e Spoleto e una buona compagine di livello europeo come Innsbruck. Dare vita a manifestazioni simili è sempre importante anche per accrescere l’interesse, l’attenzione e tutto quello che ruota attorno al movimento pallavolistico regionale”.Sono gli ultimi giorni anche per effettuare gli abbonamenti che consentiranno ai tifosi biancoblu di seguire da vicino le sfide casalinghe della Emma Villas Siena nella prossima stagione di Superlega: per abbonarsi c’è tempo fino al prossimo 22 ottobre.