Volley femminile Serie B, al via la stagione per il Cus Siena

E' tempo di esordio per il Convergenze Cus Siena Volley femminile, impegnato nel campionato di serie B nazionale, sotto la guida del confermatissimo Matteo Falchi, che lo ha guidato anche nella scorsa stagione con l'aiuto di Alessandro Calosi.Sorelle Mazzini e compagne sono pronte ad affrontare la squadra neo promossa: la Moma Anderlini. Una squadra giovane ma da non sottovalutare, soprattutto dopo l’inserimento della palleggiatrice, Mariaelena Aluigi, ex Volley Pesaro.Le senesi sono inserite nel girone F di Serie B2, che le vedrà impegnate contro molte formazioni toscana (Firenze, Lucca, Pisa e Livorno) e squadre come San Damaso, Vignola e Volley Academy.L'esordio sarà sabato 13 sul campo del PalaCorsoni alle ore 17, e da li partirà una stagione che si presuppone tosta ma che vedrà in campo alcune nuove pedine anche di alto livello, una su tutti: Fiamma Mazzini. L’ultima stagione ha giocato in A2 a Perugia ma, per impegni universitari, è dovuta tornare a Siena.Insieme a lei scenderanno in campo per la prima volta con la maglia della prima squadra Guia Miserendino, Sara Secciani, Caterina Lalli. Esordio anche per Arianna Dos Reis, la giovane Giada Pasqualetti, nata nelle fila della Pietro Larghi Volley, dopo aver fatto esperienza nel Chianti Volley e Martina Rossi, giovanissima palleggiatrice di Grosseto.