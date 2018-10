Conto alla rovescia in vista dell’esordio della Emma Villas Siena in Superlega domenica a Trento

Mancano appena 48 ore all’esordio ufficiale della Emma Villas Siena nel campionato di Superlega. Sarà un esordio emozionante, che verrà vissuto in trasferta contro una delle squadre più forti del panorama pallavolistico nazionale: Trentino Volley. La visibilità del match sarà di alto livello, dato che proprio la prima partita di Siena in Superlega sarà trasmessa in diretta su RaiSport: il match prenderà il via domenica 14 ottobre alle ore 17,45.La Emma Villas arriva a questo appuntamento dopo la bella vittoria centrata al PalaEstra nell’ultimo test match del precampionato contro i campioni d’Italia in carica della Sir Safety Conad Perugia. I biancoblu si sono imposti per 3-1 mostrando una buona pallavolo: 19 sono stati i punti dell’opposto cubano Fernando Hernandez, 16 quelli dello schiacciatore giapponese Yuki Ishikawa, 13 poi sono arrivati dal centrale ucraino Jurij Gladyr e 12 dallo schiacciatore della Nazionale italiana Gabriele Maruotti. Siena ha ben giocato nel primo e nel secondo parziale, e dopo aver perso il terzo è riuscita a chiudere la sfida ai vantaggi del quarto set grazie ad un bellissimo ace messo a segno da Yuki Ishikawa per la gioia dei tifosi presenti al PalaEstra.Buona la partecipazione del pubblico senese che ha subito fatto sentire il suo calore alla squadra biancoblu.“Abbiamo fatto quello che avevamo provato in allenamento – ha commentato dopo il test match contro Perugia l’opposto cubano Fernando Hernandez –, ma ancora dobbiamo crescere e migliorare. Pian piano faremo sempre meglio. Con Marouf mi trovo assai bene, lui è veramente magico. In questa circostanza abbiamo affrontato dei grandi campioni e sono contento del risultato. Questa è stata una buona gara in vista del nostro esordio in Superlega a Trento. Il nostro obiettivo è quello di fare un bel campionato”.C’è ancora tempo per fare l’abbonamento per poter seguire tutte le gare casalinghe della Emma Villas Siena nel campionato di Superlega. La biglietteria del PalaEstra sarà aperta anche oggi dalle ore 17 alle ore 20. Sarà possibile effettuare gli abbonamenti fino al prossimo 22 ottobre.