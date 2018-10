Emma Villas Siena: si comincia, è arrivato l’attesissimo momento del debutto in Superlega. Domenica il match a Trento

La partita prenderà il via alle ore 17,45 e verrà trasmessa in tutta Italia in diretta televisiva da RaiSport

E’ il momento atteso, desiderato e sognato per tanto tempo. La Emma Villas debutta in Superlega e lo fa in uno dei palazzetti dello sport più importanti del Paese: domani (domenica 14 ottobre) Siena sarà infatti impegnata a Trento contro Trentino Volley, una delle big del volley italiano ed europeo. La Emma Villas sfiderà Giannelli, Kovacevic e compagni in una sfida certamente affascinante. La prima partita di Siena in Superlega sarà trasmessa in diretta televisiva nazionale su RaiSport (canale 58 del digitale terrestre) a partire dalle ore 17,45.La truppa biancoblu è carica e pronta al debutto. C’è voglia di fare bene in un campionato che viene visto in ogni angolo del pianeta e nel quale sono presenti tutti i migliori giocatori del mondo. Nella Emma Villas milita un giocatore che ha fatto sognare milioni di italiani in occasione dei Mondiali appena terminati. Lo schiacciatore Gabriele Maruotti è stato tra i protagonisti nella rappresentativa italiana guidata dal commissario tecnico Gianlorenzo Blengini che ha emozionato, appassionato e fatto divertire tantissimi tifosi di volley in giro per lo Stivale.Ora Maruotti è pronto per la sua prima partita ufficiale con la maglia della Emma Villas Siena: “Inizieremo il nostro campionato contro un’avversaria molto forte – commenta lo schiacciatore di Siena –. Trento è uno dei migliori team della Superlega, sarà una sfida durissima. Hanno già dimostrato di essere in buone condizioni di forma in occasione della Supercoppa Italiana. Per noi la strada è ancora lunga, abbiamo tanto da lavorare e dobbiamo migliorare su molti aspetti. Pian piano si stanno vedendo dei miglioramenti grazie al lavoro che facciamo quotidianamente in palestra negli allenamenti. Nella piazza senese vedo entusiasmo per questo esordio, ma dobbiamo mantenere i piedi per terra perché il nostro campionato è tutto da costruire”.Siena è reduce dalla vittoria per 3-1 nel test match giocato giovedì pomeriggio al PalaEstra contro Perugia. C’è voglia di cominciare e di provare a fare bene anche in questo campionato. La squadra ha effettuato questa mattina la seduta di rifinitura al PalaEstra prima della partenza per Trento.Il team senese verrà seguito da un nutrito gruppo di tifosi biancoblu che saranno presenti domani pomeriggio a Trento per sostenere e per tifare la Emma Villas Siena.