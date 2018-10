Martedì 23 ottobre l’esordio casalingo della Emma Villas Siena in Superlega: l’avversaria è Vibo Valentia

Già acquistabili online i biglietti per poter assistere alla partita che verrà disputata alle 20,30 al PalaEstra

Archiviato l’esordio della Emma Villas Siena in Superlega si guarda già al prossimo appuntamento del team biancoblu in campionato: la seconda giornata vedrà Siena affrontare Vibo Valentia al PalaEstra martedì 23 ottobre alle ore 20,30. Sarà la prima gara casalinga per la Emma Villas nel massimo campionato nazionale.A Trento i biancoblu sono caduti per 3-0 nonostante buone percentuali in attacco e in ricezione. Sono stati 13 i punti realizzati dall’opposto cubano Fernando Hernandez, 11 quelli dello schiacciatore Gabriele Maruotti (che ha fatto registrare anche il 65% di positività in ricezione) e 10 quelli dell’altro schiacciatore, il giapponese Yuki Ishikawa (per lui il 61% di positività in ricezione). I trentini sono stati trascinati dai 19 punti di Kovacevic e dai 18 di Russell.“Siena c’è – ha dichiarato nel post partita alla Blm Group Arena di Trento lo schiacciatore di Siena Gabriele Maruotti –, anche se volevamo esserci un po’ meglio. Tuttavia abbiamo affrontato una squadra forte e che ha giocato molto bene. Trento è stata veramente abile nella fase del cambiopalla, anche se noi abbiamo messo pressione con la battuta. Bravi loro, noi ce la siamo giocata; abbiamo fatto alcune cose bene, altre meno bene e su queste dovremo lavorare in futuro. Non era questa la partita che dovevamo vincere, dovremo essere bravi adesso a tornare in palestra per crescere ancora in vista delle prossime partite. Sugli spalti ho visto un buon gruppo di nostri tifosi, li ringrazio e spero di sentire il loro calore che per noi è molto importante anche nelle prossime gare al PalaEstra”.La truppa biancoblu ha oggi un giorno libero dopo l’esordio a Trento. Gli allenamenti riprenderanno domani, e poi ancora mercoledì con una doppia seduta di lavoro.I prossimi avversari di Siena in campionato hanno ottenuto una bella vittoria casalinga all’esordio. La Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia davanti a 1.500 spettatori ha sconfitto 3-1 la Bcc Castellana Grotte: 25-21, 25-23, 22-25 e 25-22 i quattro parziali in un match che è durato un’ora e 58 minuti.Per i calabresi tanti punti sono arrivati da Todor Skrimov (27 punti con il 59% in attacco) e da Mohamed Al Hachdadi (23 punti). Vibo Valentia ha fatto grandi cose pure al servizio: 9 gli ace complessivi nel match, 6 dei quali hanno portato la firma di Skrimov, nominato mvp al termine dell’incontro.E’ già attiva la prevendita per acquistare i biglietti per assistere alla prima partita interna della Emma Villas in Superlega. I tickets potranno essere acquistati alla biglietteria del PalaEstra e sono già acquistabili nel circuito della CiaoTickets e online al sito https://www.ciaotickets.com/evento/emma-villas-siena-vibo-valentia . La biglietteria del PalaEstra sarà aperta martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 17 alle ore 20. Sarà aperta anche lunedì 22 ottobre dalle ore 17 alle ore 20 e martedì 23 ottobre, giorno della gara, dalle ore 10,30 alle ore 13 e dalle ore 16,30 in poi.Per tutti c’è tempo fino al 22 ottobre per sottoscrivere gli abbonamenti per seguire al PalaEstra tutte le partite casalinghe in questa stagione della Emma Villas Siena in Superlega.E’ già possibile acquistare online anche i biglietti per la successiva partita interna della Emma Villas, valida per la terza giornata di campionato, che verrà giocata domenica 28 ottobre al PalaEstra contro Sora: l’indirizzo è https://www.ciaotickets.com/evento/emma-villas-siena-sora