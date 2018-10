Emma Villas Siena pronta per il suo esordio casalingo in Superlega con Vibo Valentia

E’ il momento della seconda giornata del campionato di Superlega e la Emma Villas Siena è pronta per l’esordio casalingo. L’appuntamento è per domani, martedì 23 ottobre alle ore 20,30, quando il team biancoblu affronterà in casa la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia.Siena arriva dalla sconfitta rimediata a Trento e potrà adesso giocare la prima sfida in Superlega davanti al pubblico di casa. L’avversaria è ostica, visto che i calabresi si sono aggiudicati la prima partita di questo campionato superando in casa per 3-1 i pugliesi della Bcc Castellana Grotte. Sono molto temibili lo schiacciatore Todor Skrimov e l’opposto Mohamed Al Hachdadi, due giocatori che hanno cominciato assai bene la stagione mettendo insieme 50 punti (27 il primo e 23 il secondo) nel match giocato contro Castellana Grotte. Il bulgaro Skrimov ha fatto bene anche ai recenti Mondiali e sta confermando di essere in forma straordinaria: contro la Bcc è stato autore anche di 6 ace (sui 9 complessivi di squadra) e di 2 muri-punto. La Tonno Callipo può contare poi sulla qualità al palleggio di Tsimafei Zhukouski, molto abile a gestire il gioco del team (nominato mvp nel quadrangolare Nonno Gino disputato a Veroli nel precampionato e al quale era presente anche la Emma Villas Siena), in banda agiscono anche il tedesco Tom Strohbach e l’argentino Tomas Lopez, come centrali sono a disposizione Stefano Mengozzi (autore di 10 punti contro Castellana Grotte) e Marco Vitelli, il libero è Davide Marra. Coach della Tonno Callipo Vibo Valentia è Antonio Valentini.Quella di domani sera sarà la prima partita casalinga in campionato per il palleggiatore iraniano Saeid Marouf, che si è raccontato in una intervista pubblicata sulla pagina Facebook e su quella YouTube di Emma Villas Volley: “Ho iniziato a giocare a pallavolo quando ero bambino – afferma Marouf –, la mia carriera è poi cominciata quando avevo 16 anni. Penso che l’Italia abbia molte cose da offrire e da vedere. Ho sempre sentito parlare del buon cibo italiano, della cultura, delle persone, ma la cosa più importante è la pallavolo. Io sono qui per giocare a pallavolo. Questa è una nuova esperienza, mi piace, non vedo l’ora di scoprire cosa riserverà il futuro. Qui al PalaEstra abbiamo visto un’ottima atmosfera già nel test match che abbiamo disputato contro Perugia. Noi abbiamo giocato con la massima concentrazione, dobbiamo vincere le gare che giochiamo al PalaEstra. E’ quello che tutti si aspettano e noi ci auguriamo che ciò accada. Sono sicuro che ci attende una sfida molto dura e complicata, conosciamo il valore delle formazioni che andremo ad affrontare nelle prossime giornate di campionato. Noi faremo del nostro meglio e mi auguro che arrivi la prima vittoria di questa Superlega per noi qui al PalaEstra”.Per la gara del PalaEstra sarà attivo anche il Baby Parking, che sarà a disposizione delle famiglie e dove potranno stare con educatrici abilitate i bambini presenti al palazzetto dello sport durante la gara contro Vibo Valentia.La biglietteria del PalaEstra sarà aperta oggi dalle ore 17 alle ore 20 e domani (martedì 23 ottobre), giorno del match dalle ore 10.30 alle ore 13 e dalle ore 16,30 in poi per acquistare i biglietti per assistere alla gara.E’ già possibile acquistare online anche i biglietti per la successiva partita interna della Emma Villas, valida per la terza giornata di campionato, che verrà giocata domenica 28 ottobre al PalaEstra contro Sora: l’indirizzo è https://www.ciaotickets.com/evento/emma-villas-siena-sora