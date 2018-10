L'Emma Villas Siena riparte e pensa alla prossima partita di campionato: al PalaEstra arriva Sora

Si riparte subito perché dopo la gara contro Vibo Valentia giocata martedì sera al PalaEstra Siena deve immediatamente pensare al prossimo turno di campionato. Si giocherà ancora al PalaEstra, domenica 28 ottobre alle ore 18, e l’avversaria in questa circostanza sarà la Globo Banca Popolare del Frusinate Sora. Il match sarà sponsored by Venturini abbigliamento.Il lunghissimo match contro la Tonno Callipo Calabria (durato due ore e 34 minuti) ha comunque portato il primo punto in classifica per Siena in questo campionato di Superlega.Fino a questo momento la compagine laziale ha 0 punti in classifica; nell’ultimo turno per la Globo Banca Popolare del Frusinate è arrivata una sconfitta interna contro Trento, 1-3 il risultato finale della sfida (22-25, 20-25, 25-22, 19-25 i parziali dei quattro set). Siena arriva invece dal 2-3 interno contro Vibo Valentia.“Abbiamo fatto una partita buona, con alti e bassi, serviva forse maggiore freddezza in alcuni momenti – ha dichiarato dopo la sfida con la formazione calabrese il Presidente della Emma Villas Siena, Giammarco Bisogno –. Ci dovremo abituare a gare così, non ci sono tanti spazi di recupero in sfide simili. Dobbiamo essere il più possibile determinati e concentrati. In questo campionato di Superlega ci sono tante partite veramente complesse. A mio avviso il match è stato nel complesso equilibrato, forse loro sono stati un po’ più continui in battuta ma penso che se avessimo vinto non sarebbe stata una cosa clamorosa. Dobbiamo comunque lavorare per migliorare in vista delle prossime partite”.“C’è tanto rammarico perché abbiamo perso una partita bella e combattuta per alcune cose che non siamo riusciti a fare al meglio nel tie break – commenta il centrale di Siena, Andrea Mattei –. Ora testa a domenica quando giocheremo ancora in casa, questa volta contro Sora. Non siamo riusciti a mettere in campo tutto quello che volevamo, noi lavoriamo e ci alleniamo per avere uno standard di gioco alto e vogliamo crescere e migliorare ancora. La prossima sfida contro Sora non sarà facile, sono un team ostico, noi ricominceremo ad allenarci per provare a centrare il risultato pieno nella gara di domenica al PalaEstra”.Oggi la Emma Villas Siena ha vissuto una giornata di riposo ma il team tornerà al lavoro già domani con una doppia seduta di allenamenti in viale Sclavo.E’ già possibile acquistare online anche i biglietti per la successiva partita interna della Emma Villas, valida per la terza giornata di campionato, che verrà giocata domenica 28 ottobre alle ore 18 al PalaEstra contro Sora: l’indirizzo è https://www.ciaotickets.com/evento/emma-villas-siena-sora La biglietteria del PalaEstra sarà aperta già da giovedì a sabato dalle ore 17 alle ore 20 e domenica, giorno del match, dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 15,30 in poi.