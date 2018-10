Emma Villas, coach Cichello: ''Sora è un avversario molto tosto, noi ci prepariamo per sfidarli al meglio''

“Ci aspetta una partita dura, Sora è una formazione tosta, con un grande opposto e tentare di contenerlo sarà per noi una bella sfida. La Globo Banca Popolare del Frusinate è cresciuta ancora dopo le due amichevoli che abbiamo affrontato contro di loro nel precampionato. Noi ci stiamo preparando per sfidarli al meglio delle nostre possibilità”. E’ questo il commento del coach della Emma Villas Siena, Juan Manuel Cichello in vista della sfida tra Siena e Sora valevole per la terza giornata del campionato di Superlega. Il match verrà disputato domenica 28 ottobre al PalaEstra e sarà sponsored by Venturini abbigliamento.“Il campionato di Superlega è il più bello, difficile ed equilibrato al mondo con tanti grandi campioni che vi partecipano – prosegue il coach del team biancoblù Cichello –. Ogni gara è una storia a sé, è bellissimo esserci. Noi stiamo effettuando il nostro percorso di crescita gara dopo gara. Martedì abbiamo giocato la nostra prima partita interna con alcune cose fatte bene e altre meno bene, ma dobbiamo rendere merito anche ai nostri avversari che hanno ottenuto la vittoria qui al PalaEstra”.“Contro Vibo Valentia ci è rimasto un po’ di dispiacere perché ci eravamo creati tante opportunità che non abbiamo poi sfruttato al meglio – commenta lo schiacciatore della squadra senese, Gabriele Maruotti –. Più volte abbiamo avuto la palla per far pendere l’ago della bilancia dalla nostra parte e non le abbiamo concretizzate e questo fa rimanere l’amaro in bocca. Nonostante tutto abbiamo giocato una buona partita per la maggior parte del tempo. Il sentimento di rammarico che proviamo può caricarci ancora di più in vista delle prossime partite. La Superlega è questo, ogni match va giocato al 100% altrimenti non lo vinci, è così contro qualunque avversaria. Il livello del campionato è altissimo e bisogna essere agguerriti. C’è da lottare perché nessuno ti regala niente”.E’ già possibile acquistare online anche i biglietti per la partita interna della Emma Villas, valida per la terza giornata di campionato, che verrà giocata domenica 28 ottobre alle ore 18 al PalaEstra contro Sora: l’indirizzo è https://www.ciaotickets.com/evento/emma-villas-siena-sora La biglietteria del PalaEstra sarà aperta fino a sabato dalle ore 17 alle ore 20 e domenica, giorno del match, dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 15,30 in poi''