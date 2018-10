Giovedì 1 novembre la Emma Villas Siena va a Napoli per affrontare la Top Volley Latina

Il libero biancoblù Andrea Giovi: “Sfidiamo una squadra che gioca bene, sarà un’altra battaglia sportiva”

Turno infrasettimanale per il campionato di Superlega di pallavolo maschile, le squadre scendono in campo per la quarta giornata.Trasferta in Campania per la Emma Villas Siena che andrà a Napoli per sfidare la Top Volley Latina. Il match si disputerà al PalaBarbuto di Napoli giovedì 1 novembre a partire dalle ore 18.Le due squadre hanno conquistato fino a questo momento 2 punti in classifica: la Emma Villas è arrivata per due volte fino al tie break nelle sfide interne contro Vibo Valentia e Sora mentre Latina ha vinto al tie break all’ultimo turno a Milano.La squadra senese ha effettuato questa mattina un allenamento al PalaEstra e si è poi messa in viaggio verso la Campania.“Ci aspetta un’altra battaglia sportiva contro una squadra che ha dimostrato di giocar bene a pallavolo vincendo a Milano in trasferta – commenta il libero della Emma Villas Siena, Andrea Giovi –. Noi siamo consapevoli delle cose buone che abbiamo fatto nelle nostre prime tre gare in questa Superlega e siamo anche consci delle cose che abbiamo fatto meno bene. Dobbiamo continuare a lavorare, sistemare gli aspetti nei quali possiamo migliorare e portare a casa più punti possibile. Questa trasferta sarà impegnativa come d’altronde lo sono tutte in questa stagione. Andremo a Napoli con la consapevolezza di poter far bene ma sapendo che sarà comunque un’altra battaglia sportiva. Daremo tutto in campo e faremo del nostro meglio per tentare di conquistare un risultato positivo. Sarà il campo a dire chi è più forte e noi non dovremo mollare nulla, dal primo punto del match fino all’ultimo”.Latina ha in cabina di regia l’esperto Daniele Sottile, classe 1979, che vanta un ampio palmares anche con la maglia della Nazionale italiana con cui ha vinto l’argento alle Olimpiadi di Rio de Janeiro nel 2016 ed il bronzo agli Europei nel 2015. L’opposto titolare è il 22enne sloveno Toncek Stern, ex Verona, autore contro Milano di 22 punti. In banda ci sono l’argentino di 26 anni Ezequiel Palacios (35 punti per lui fino ad adesso nelle prime tre gare di questa Superlega) e Simone Parodi, alla sua tredicesima stagione in Superlega e con un passato a Cuneo, alla Lube e a Piacenza (partecipò alla spedizione che dette all’Italia la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Londra nel 2012 e a quella che fruttò l’argento agli Europei nel 2013). Al centro il 31enne Carmelo Gitto, uno dei veterani di Latina, capace nel match contro Milano di mettere a segno la bellezza di 5 muri punto (e 16 punti complessivi), e Andrea Rossi, alla sua quinta stagione nel team laziale. Il libero è il 27enne toscano, nativo di Pietrasanta, Federico Tosi. Coach è Lorenzo Tubertini.“Arriviamo da una vittoria importante in casa del Revivre Axopower Milano – commenta il centrale della Top Volley Latina Carmelo Gitto –, una partita che abbiamo studiato e preparato con l’obiettivo di portare a casa punti, siamo molto soddisfatti. Ora ci aspetta un’altra sfida complicata perché a Napoli riceviamo la visita dell’Emma Villas Siena, una formazione allestita con grande ambizione e che attualmente non ha ancora espresso il suo potenziale, per questo dobbiamo affrontarla con la solita massima concentrazione perché sarà una sfida difficile e ricca d’insidie. Per quanto ci riguarda siamo consapevoli del tipo di campionato che dobbiamo fare e proviamo a lottare in ogni partita per conquistare punti”.Arbitreranno la sfida Simbari e Boris. Il via alle ore 18. La gara sarà trasmessa in diretta streaming in internet sulla piattaforma Eleven Sports ( http://elevensports.it ).