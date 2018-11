Domenica la Emma Villas Siena impegnata in trasferta contro i campioni d’Italia di Perugia

Non c’è tempo per pensare troppo a ciò che è stato. Appena di ritorno da Napoli, dove la Emma Villas Siena è uscita sconfitta per 3-1 contro la Top Volley Latina, i biancoblu devono iniziare a prepararsi per la prossima gara di campionato, in programma domenica 4 novembre alle ore 18 al PalaBarton di Perugia contro i campioni d’Italia in carica della Sir Safety Conad Perugia. Una squadra in grandi condizioni di forma, come dimostra la vittoria ottenuta ieri a Civitanova Marche addirittura con il risultato di tre set a zero contro la Lube di Juantorena e compagni.“Non usciamo soddisfatti dalla partita contro Latina, il risultato non ci premia – commenta il direttore generale della Emma Villas Siena, Vittorio Sacripanti –. Abbiamo iniziato bene il match, speravamo di andare avanti con fluidità e invece poi alcune cose si sono inceppate e abbiamo faticato tanto. Siamo riusciti a recuperare e a fare nostro il terzo set, nel quarto ci siamo battuti punto a punto ma ha prevalso Latina. C’è da lavorare molto, abbiamo tanto da fare, ma si deve avere fiducia. Dovremo giocare con libertà di pensiero, gli impegni sono molto ravvicinati perché già domenica saremo impegnati a Perugia. Abbiamo il compito di andare in campo con spirito positivo. Di fronte a noi ci sono tanti impegni ravvicinati, dobbiamo crescere e migliorare. Ci attendono tre partite in otto giorni e poi altre due sfide nella settimana successiva, questo da una parte ci dà subito l’occasione di giocare ancora e di rimetterci alla prova e da un’altra parte ci costringe però ad un tour de force in un momento non favorevolissimo per noi. Dobbiamo guardare alle cose positive che si sono viste fino a questo momento che devono essere il nostro filo conduttore durante la stagione”.Un gruppo di tifosi senesi seguirà la squadra biancoblu nella trasferta di domenica in terra umbra. La gara sarà trasmessa in diretta streaming sulla piattaforma Eleven Sports (http://elevensports.it).Giovedì prossimo, 8 novembre, la Emma Villas Siena tornerà a giocare una gara interna di campionato. Al PalaEstra alle ore 20,30 arriverà la Calzedonia Verona. Il match sponsor della partita sarà il platinum partner di Emma Villas Siena, Valdichiana Outlet Village.Per acquistare i biglietti per poter assistere alla gara la biglietteria del PalaEstra aprirà lunedì 5, martedì 6 e mercoledì 7 novembre dalle ore 17 alle 20 mentre giovedì 8 novembre, giorno del match, sarà aperta dalle ore 10,30 alle ore 13 e dalle ore 16,30 in poi.La prevendita è invece già attiva nel circuito online Ciaotickets (all’indirizzo https://www.ciaotickets.com/evento/emma-villas-siena-calzedonia-verona ) e nei punti vendita convenzionati.Domani sera alle ore 21 al PalaCorsoni del Cus tornerà in campo anche la formazione biancoblu che milita nel campionato di Serie C per la sua terza partita del team: nelle prime due uscite i senesi hanno vinto le due trasferte a Rufina al tie break e nel palazzetto di Firenze Volley per 0-3. In questa occasione l’avversaria della Emma Villas Cus Siena sarà la Savinese, che ha un punto in più in classifica rispetto ai biancoblu con lo stesso numero di gare giocate.