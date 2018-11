La Emma Villas Siena sfida i campioni d’Italia: domenica il match al PalaBarton di Perugia

L’Emma Villas Siena va domenica pomeriggio alle ore 18 a fare visita al "PalaBarton" alla formazione campione d’Italia in carica e attualmente prima in classifica: la Sir Safety Perugia ha conquistato già 12 punti nelle prime quattro gare di questo inizio di campionato, vincendo 12 set e perdendone appena uno. Gli umbri di coach Lorenzo Bernardi hanno anche appena vinto addirittura con il risultato di tre set a zero nel palazzetto dello sport di casa della Lube, a Civitanova Marche.L’Emma Villas cercherà di mostrare ancora miglioramenti nel proprio gioco. I senesi arrivano dalla partita disputata a Napoli contro la Top Volley Latina, un match nel quale i laziali hanno conquistato il successo per 3-1: nell’occasione per i biancoblu sono arrivati 17 punti a testa per Hernandez e Ishikawa.Dopo avere perso contro Trento e Civitanova Marche le due gare della Supercoppa italiana, Perugia ha inserito un marcia superiore vincendo tutte e quattro le sfide dell’avvio della Superlega: 3-0 contro Latina, 3-0 a Verona, 3-1 contro Trento e 3-0 in casa della Lube. All’Eurosuole Forum ha funzionato alla perfezione la diagonale composta da Luciano De Cecco e Aleksan Atanasijevic, con quest’ultimo che è stato autore di 14 punti. L’opposto serbo ha anche realizzato 3 ace. In banda ha fatto faville Wilfredo Leon, che ha totalizzato 21 punti mantenendo uno splendido 62% in attacco e riuscendo a mettere a segno addirittura 6 ace. Positivo anche Filippo Lanza (2 ace nel match), subito integratosi nella Sir. Buono anche l’apporto dei centrali, con Marko Podrascanin e Fabio Ricci protagonisti di 5 muri punto e di 9 punti totali nel tre set giocati. A Civitanova Marche non ha giocato il libero della Nazionale italiana Massimo Colaci, a scendere in campo è stato Alessandro Piccinelli. La Sir ha chiuso questo incontro nelle Marche con lo straordinario numero di 11 ace e con il 52% di positività in attacco.Un gruppo di tifosi senesi seguirà la squadra biancoblu nella trasferta di domenica in terra umbra. La gara sarà trasmessa in diretta streaming sulla piattaforma Eleven Sports ( http://elevensports.it ).Giovedì prossimo, 8 novembre, la Emma Villas Siena tornerà a giocare una gara interna di campionato. Al PalaEstra alle ore 20,30 arriverà la Calzedonia Verona. Il match sponsor della partita sarà il platinum partner di Emma Villas Siena, Valdichiana Outlet Village.Per acquistare i biglietti per poter assistere alla gara la biglietteria del PalaEstra aprirà lunedì 5, martedì 6 e mercoledì 7 novembre dalle ore 17 alle 20 mentre giovedì 8 novembre, giorno del match, sarà aperta dalle ore 10,30 alle ore 13 e dalle ore 16,30 in poi.La prevendita è invece già attiva nel circuito online Ciaotickets (all’indirizzo https://www.ciaotickets.com/evento/emma-villas-siena-calzedonia-verona ) e nei punti vendita convenzionati.