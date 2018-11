Al PalaEstra giovedì sera arriva la Calzedonia Verona: prevendita biglietti

Giovedì sera alle ore 20,30 la Emma Villas Siena torna in campo al PalaEstra per la sesta giornata del campionato di Superlega. L’avversaria sarà la Calzedonia Verona.Il match sarà sponsored by Valdichiana Outlet Village, importante partner della società biancoblù e che da tempo sostiene il progetto pallavolistico.I biancoblu tornano a giocare tra le mura amiche dopo le trasferte a Napoli contro Latina e al PalaBarton di Perugia. Oggi la squadra è in campo con una doppia seduta di lavoro per preparare al meglio la sfida contro gli scaligeri. Verona ha fino a questo momento conquistato 6 punti in classifica e deve recuperare la gara non disputata in Puglia contro la Bcc Castellana Grotte.Nell’ultima giornata la Calzedonia si è imposta in casa piuttosto nettamente con il risultato di 3-0 contro la Globo Banca Popolare del Frusinate Sora: 25-18, 25-17 e 28-26 i parziali dei tre set disputati. Davanti a oltre 2.800 spettatori buona è stata la prova dei giocatori di coach Nikola Grbic: 25 i punti di Stephen Boyer, 22enne francese che ha attaccato addirittura con il 63% e che ha guidato i compagni al successo. Molto bene il giovane transalpino ha fatto anche in battuta: suoi sono stati 4 degli 8 ace complessivi che Verona ha messo assieme nei tre set. Buona la prestazione anche dell’esperto centrale Aimone Alletti (30enne alla sua nona stagione in Superlega), autore di 8 punti e con l’83% in attacco. E ancora 7 punti a testa per il centrale argentino Sebastian Solè e per gli schiacciatori iraniani Sharifi e Manavinezhad.“A Perugia è stata una bella partita, c’è stata una buona reazione da parte nostra e abbiamo dimostrato che possiamo tenere un livello di gioco alto – ha commentato il centrale della Emma Villas Siena, Vincenzo Spadavecchia –. Se terremo lo stesso livello di gioco contro Verona sono sicuro che potremo fare bene, l’obiettivo è quello di regalare una vittoria a noi stessi, alla città e ai nostri tifosi che stanno venendo sempre a sostenerci, e quindi li ringrazio. Dobbiamo giocare tranquilli e dare il meglio delle nostre possibilità”.La biglietteria del PalaEstra aprirà martedì 6 e mercoledì 7 novembre dalle ore 17 alle 20 mentre giovedì 8 novembre, giorno del match, sarà aperta dalle ore 10,30 alle ore 13 e dalle ore 16,30 in poi.La prevendita è già attiva nel circuito online Ciaotickets (all’indirizzo https://www.ciaotickets.com/evento/emma-villas-siena-calzedonia-verona ) e nei punti vendita convenzionati.Valdichiana Outlet Village è il match sponsor di questa gara.In uno degli angoli più belli, caratteristici ed evocativi della Toscana, tra le province di Arezzo e Siena, all’intersezione di importanti vie di comunicazione come la A1 (uscita Valdichiana) e la superstrada Siena – Perugia (uscita Bettolle), sorge Valdichiana Outlet Village, la “Land of Fashion” toscana con 140 negozi e circa 4.500.000 visitatori all’anno.Alla completezza dell’offerta di beni e prodotti di qualità, la “Land of Fashion” Valdichiana Outlet Village unisce servizi e opportunità di alto livello, tali da offrire ai visitatori un’eccellente dimensione del tempo libero. L’applicazione della “branding retailtenment”, consente la piena valorizzazione della dimensione esperienziale dello shopping: luogo d’acquisto, certo, ma anche di piacevole permanenza, per un’imperdibile “shopping experience”.