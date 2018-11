La Mens Sana Volley si presenta

Venerdì 9 novembre, “sfilata” di tutte le squadre al PalaGiannelli

Atleti, tecnici, dirigenti: tutti insieme sotto i colori della Polisportiva Mens Sana 1871. La sezione Volley si presenta ufficialmente nella cerimonia organizzata per oggi, venerdì 9 novembre, alle ore 18,30 negli spazi del PalaGiannelli in viale Sclavo a Siena. Le otto squadre (S3 Under 12, Under 13B, Under 13V, Under 16 3’ divisione, Under 18B, Under 18 V 2’ divisione, 1’ divisione e serie D) “sfileranno” assieme a tecnici e dirigenti per il via della stagione 2018/2019. Sarà un appuntamento di festa e di divertimento, oltre che di condivisione per una fra le sezioni più numerose della Polisportiva, con oltre cento tesserati.